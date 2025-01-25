XP Stealth SL TP for MT4
- Utilitys
- Mostafa Mahmoud
- Version: 1.22
- Aktualisiert: 23 Juni 2025
- Aktivierungen: 5
Stealth Mode TP/SL Manager mit KI-Schutz
Dieses KI-gestützte Tool verwaltet Stop Loss und Take Profit dynamisch, indem es entweder preisbasierte oder Gewinn-und-Verlust (PnL)-Berechnungen verwendet und diese Levels vor dem Markt verbirgt.
Hauptmerkmale:
- Unterstützt KAUFEN, VERKAUFEN oder beide Positionsarten.
- Flexible Symbolauswahl: Verwalten Sie den aktuellen Chart, alle Symbole oder bestimmte Symbole (durch Semikolon getrennt).
- Anpassbare magische Zahlen und Experten-IDs: Wählen Sie, ob Sie alle Aufträge oder nur die mit bestimmten magischen Nummern verwalten möchten.
- Filtern von Positionstickets: Verwalten Sie alle Positionen oder nur bestimmte Ticketnummern.
TP- und SL-Modi:
- Preisbasierte TP/SL: Verwendet den Marktpreis des Instruments für die Ausführung.
- PnL-basierter TP/SL: Dient als Drawdown-Controller zur Begrenzung von Verlusten und zum Schutz von Bilanz und Eigenkapital.
Achtung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie SL im PnL-Modus einstellen.
Beispiel-Szenarien:
- Wenn der aktuelle Gewinn $100 beträgt, kann der Benutzer SL auf $50 und TP auf $150 setzen, um Gewinne zu sichern.
- Wenn der aktuelle PnL bei -$100 liegt, kann der Trader bei $0 aussteigen (Break-even) oder einen SL bei -$150 setzen, um weitere Verluste zu kontrollieren.
Zusätzliche Funktionen:
- Auto Shutdown: Der EA schaltet sich automatisch ab, wenn keine aktiven Positionen mehr zu verwalten sind.
- Ausführungsverzögerung: Ermöglicht Händlern, die Einstellungen vor der Ausführung zu überprüfen.
- Push-Benachrichtigungen: Sendet Warnungen für alle ausgeführten Aktionen.
- Slippage-Kontrolle: Verhindert die Ausführung bei stark schwankenden Marktbedingungen.
- Fehler-Wiederholungsverzögerung: Vermeidet übermäßige Wiederholungsversuche, wenn der Broker den Handel vorübergehend deaktiviert hat.
Ich hoffe, dieses Tool hilft Ihnen bei der effektiven Verwaltung von Trades. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.