XP Stealth SL TP for MT4

Stealth Mode TP/SL Manager mit KI-Schutz

Dieses KI-gestützte Tool verwaltet Stop Loss und Take Profit dynamisch, indem es entweder preisbasierte oder Gewinn-und-Verlust (PnL)-Berechnungen verwendet und diese Levels vor dem Markt verbirgt.

Hauptmerkmale:

  • Unterstützt KAUFEN, VERKAUFEN oder beide Positionsarten.
  • Flexible Symbolauswahl: Verwalten Sie den aktuellen Chart, alle Symbole oder bestimmte Symbole (durch Semikolon getrennt).
  • Anpassbare magische Zahlen und Experten-IDs: Wählen Sie, ob Sie alle Aufträge oder nur die mit bestimmten magischen Nummern verwalten möchten.
  • Filtern von Positionstickets: Verwalten Sie alle Positionen oder nur bestimmte Ticketnummern.

TP- und SL-Modi:

  • Preisbasierte TP/SL: Verwendet den Marktpreis des Instruments für die Ausführung.
  • PnL-basierter TP/SL: Dient als Drawdown-Controller zur Begrenzung von Verlusten und zum Schutz von Bilanz und Eigenkapital.

Achtung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie SL im PnL-Modus einstellen.

Beispiel-Szenarien:

  • Wenn der aktuelle Gewinn $100 beträgt, kann der Benutzer SL auf $50 und TP auf $150 setzen, um Gewinne zu sichern.
  • Wenn der aktuelle PnL bei -$100 liegt, kann der Trader bei $0 aussteigen (Break-even) oder einen SL bei -$150 setzen, um weitere Verluste zu kontrollieren.

Zusätzliche Funktionen:

  • Auto Shutdown: Der EA schaltet sich automatisch ab, wenn keine aktiven Positionen mehr zu verwalten sind.
  • Ausführungsverzögerung: Ermöglicht Händlern, die Einstellungen vor der Ausführung zu überprüfen.
  • Push-Benachrichtigungen: Sendet Warnungen für alle ausgeführten Aktionen.
  • Slippage-Kontrolle: Verhindert die Ausführung bei stark schwankenden Marktbedingungen.
  • Fehler-Wiederholungsverzögerung: Vermeidet übermäßige Wiederholungsversuche, wenn der Broker den Handel vorübergehend deaktiviert hat.

Ich hoffe, dieses Tool hilft Ihnen bei der effektiven Verwaltung von Trades. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

MT5-Version

