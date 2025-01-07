これはコンストラクターです。つまり戦略の立案者です。それだけではありません。これは、MetaTrader 5 のほとんどの標準組み込みインジケーターのシグナル インジケーターです。インジケーターをシグナル矢印に結合します。たとえば、戦略があり、その収益性を調べ、必要な項目をメニューに含めて統計を取得する必要があります。戦略がない場合は、インターネットで戦略を取得するか、独自の戦略を作成してください。 Rigonstruktor がこれらすべてをお手伝いします。このキットには、外国為替、スキャルピング、バイナリー オプション用の既成の戦略が含まれています。テキストによる説明書が付属しています。ビデオトレーニングレッスンはすでに準備が整っています。サポートやヘルプのための電報チャットもあります。インジケーターを取り出して接続します。矢を入手してください。戦略を探ります。統計を見て結論を導き出します。デザイナーはそのためにすべてを備えています。時間フィルターなど、さまざまなバリエーションがあります。サポートやヘルプ チャットでいつでも質問したり調べたりすることができます。コンストラクターのバージョンは更新され、より多くのインジケーターが追加されます。