Managing Open Positions

MOPs, Open Position Manager. Utility Expert Advisor für die Verwaltung offener Geschäfte. Die wichtigsten Funktionen sind das Senden von Benachrichtigungen an Telegram und die automatische Schließung aller Positionen , wenn Sie die virtuellen Niveaus von Take und Stop im Geld auf allen Paaren auf dem Konto, oder auf einem einzigen Paar, oder auf der Magie erreichen . Der Expert Advisor benachrichtigt Sie nicht nur mit akustischen Alarmen und Push-Benachrichtigungen, die an die mobile App gesendet werden, sondern sendet auch verschiedene Arten von Nachrichten an Sie auf Telegram Ihrer Wahl, sei es ein Bot, Chat oder Kanal. Aber das ist noch nicht alles, der EA ist in der Lage, auf das Break-Even-Niveau zu reagieren, wenn er es erreicht, wird er Sie entweder benachrichtigen oder alle Trades zum Break-Even schließen. Außerdem gibt es ein Panel zum manuellen Öffnen und Schließen von Positionen direkt aus dem Informationsfenster, das die aktuellen Einstellungen anzeigt und die Daten der Trades aktualisiert. Der Einfachheit halber wird der Status der Einstellungen in einer anderen Farbe angezeigt.
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitys
Expert Advisor für MT4 Nützliches Dienstprogramm, das jeder Trader haben muss: Mit nur einem Klick können Sie alle Ihre offenen Positionen schließen. Es erscheint eine Warnmeldung, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, um alle Ihre Trades zu schließen, um einen Unfall zu vermeiden. Drücken Sie einfach "Ja" zur Bestätigung oder "Nein", um den Vorgang abzubrechen. Der Experte wird alle Ihre offenen Positionen schließen, unabhängig davon, welche Paare Sie gerade öffnen oder welche Richtung Sie ein
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
Auto Breakeven MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Ein Dienstprogramm zum automatischen Festlegen von Break-Even-Levels, das Trades auf Break-Even überträgt, wenn eine bestimmte Distanz überschritten wird. Ermöglicht Ihnen, Risiken zu minimieren. Erstellt von einem professionellen Trader für Trader. Das Dienstprogramm funktioniert mit allen Market-Orders, die von einem Händler manuell oder mithilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeiti
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
Utilitys
BreakEven Grid Utility für MT4 BreakEven Grid ist ein leistungsfähiges Dienstprogramm für die manuelle Handelsverwaltung auf der MetaTrader 4-Plattform. Es bietet ein praktisches On-Screen-Panel mit Schaltflächen, mit denen Sie Ihre offenen Positionen mit einem einzigen Klick verwalten können. Features: BE+Gewinn einstellen: Setzt den Take Profit automatisch auf den Breakeven + den gewünschten Gewinn in Pips oder Geld. BUY/SELL schließen: Schließt sofort alle Kauf- oder Verkaufsaufträge für
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Utilitys
Das Lot by Risk Trading Panel ist für den manuellen Handel konzipiert. Dies ist ein alternatives Mittel zum Senden von Aufträgen. Das erste Merkmal des Panels ist die bequeme Orderausstellung mit Hilfe von Kontrolllinien. Das zweite Merkmal ist die Berechnung des Transaktionsvolumens zu einem bestimmten Risiko, wenn eine Stop-Loss-Linie vorhanden ist. Die Kontrolllinien werden mit Hilfe von Hotkeys eingestellt: take profit - die Standardtaste ist T; price – Die Standardtaste ist P; stop loss
FREE
Auto BE 2 Edition
Calvin Andile Mahlangu
Utilitys
Auto BE #2 Edition - Trade Exit und ADR Panel Utility (MT4) Überblick Auto BE #2 Edition ist ein MetaTrader 4-Dienstprogramm, das den Ausstieg aus dem Handel durch automatische Stop-Loss-Platzierung, Breakeven-Schutz und einen optionalen Mechanismus zur teilweisen Schließung verwaltet. Es enthält auch ein ADR-Panel (Average Daily Range) , das die Marktspanne und Volatilitätsdaten direkt auf dem Chart anzeigt. Das Tool hilft Händlern bei der Aufrechterhaltung eines konsistenten, regelbasierten H
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Utilitys
Eine Taste, um die Position des Gadgets zu schließen, können Sie Aufträge kaufen, verkaufen und ausstehende Aufträge für Batch-Betrieb, können Sie die aktuelle Tabelle Aufträge und alle Aufträge, einfach und effizient zu betreiben. Die erste Zeile der ersten Taste ist es, die aktuelle Chart-Vielfalt aller Kaufaufträge zu schließen, die zweite Taste ist es, die aktuelle Chart-Vielfalt aller Verkaufsaufträge zu schließen, die dritte Taste ist es, die aktuelle Chart-Vielfalt aller Aufträge zu schli
FREE
Close all treads with Tp and SL
Mir Mostofa Kamal
Utilitys
Close_All_Trades_with_TP_SL ist ein zuverlässiger und effizienter MQL4 Expert Advisor, der das Handelsmanagement für alle offenen Positionen auf Ihrem MT4-Konto vereinfacht und automatisiert. Dieser EA ist besonders nützlich für Händler, die schnell mehrere Geschäfte eröffnen oder Hochfrequenzstrategien verwenden, bei denen die manuelle TP/SL-Platzierung schwierig und zeitaufwändig wird. Der Hauptzweck des EA ist es, sicherzustellen, dass jeder offene Handel - ob Kauf oder Verkauf - immer einen
FREE
SL InfoPanel
Sergei Lopukhov
Utilitys
SL InfoPanel ist ein Informationspanel, das operative Handelsinformationen über das aktuelle Instrument anzeigt. Das Panel enthält die folgenden Informationen: Die erste Spalte: Der feste Gewinn für den angegebenen Zeitraum und der prozentuale Anteil dieses Gewinns an der aktuellen Einlage (der Zeitraum wird in der "Kontohistorie" konfiguriert). Der Wert ist blau gefärbt, wenn es einen Gewinn gibt und rot, wenn es einen Verlust gibt. Offene Long-Aufträge (Anzahl der Lots/Anzahl der Aufträge)
Automatic Markup Trendlines
Salavat Bulyakarov
Utilitys
Automatisch erstellte Trendlinien. Zeichnen einer Reihe von Linien, potenzielle Grenzen des Preisanstiegs/-rückgangs (graue Farbe der Linien) Identifizierung und Einzeichnen eines Preiskanals (grüne Farbe der Linien) Identifizierung potenzieller TA-Dreiecke (rote und blaue Farbe der Linien) Es wird empfohlen, einen weißen Chart-Hintergrund zu verwenden, Chart-Periode - M30. Einstellungen Interval=200 - maximale Anzahl von Bars, die in der Analyse zum Zeichnen der Linien verwendet werden. The_gre
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT4 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 4 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100 T
FREE
Universal tpsl atr
Genesis Hafalla
Utilitys
Dieses EA-Utility handelt nicht selbst, sondern modifiziert nur die offenen Trades , um einen Gewinnmitnahme und Stop Loss hinzuzufügen , die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Der Abstand basiert auf dem Average True Range Indicator (ATR). Wie funktioniert es? Wenn das zu ändernde Symbol auf "Alle Symbole" eingestellt ist, müssen Sie es nur an einen Chart anhängen, und alle offenen Trades im gesamten Terminal werden den Take Profit und Stop Loss mit dem Abstand de
Profit Loss Control Panel
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitys
Das Profit-Loss-Control-Panel ist ein Tool zur Kontrolle von Verlusten und Gewinnen beim Handel. Es ermöglicht die Schließung von Geschäften, wenn der Gewinn und/oder Verlust der auf dem Konto eröffneten Positionen ein bestimmtes Limit erreicht. Limit-Typen Prozentsatz des Guthabens Anzahl der Punkte Einzahlungswährung Damit ist die beliebteste Liste der Gründe für die Schließung eines Geschäfts abgedeckt. Das Panel ermöglicht die Kombination verschiedener Limittypen, z.B. Verlustlimit in Proze
Global Breakeven and Trailingstop
Mikhail Zhitnev
Utilitys
Trading utilite (Expert Advisor) Global Breakeven und Trailingstop entwickelt für: Automatisches Setzen von StopLoss und TakeProfit für manuell oder durch andere Expert Advisors eröffnete Orders Übertragung von StopLoss auf Breakeven Trailing-Stop Sie können utilite auf jedem bestehenden Chart einrichten und es wird alle geöffneten Orders für alle Paare oder nur ausgewählte Paare aus der Liste verwalten. Sie können utilite auch für jeden Chart separat einrichten und die Einstellungen für jeden C
TropangFX Auto TP and SL MT4
Jordanilo Sarili
Utilitys
KOSTENLOS BIS 14. FEBRUAR 2023 VERBRINGE MEHR ZEIT MIT DEINER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... UND TUN SIE NICHTS. In dieser Version werden nur Takeprofit und StopLoss automatisch gesetzt. Hauptversion von TropangFX: MT4 Version | MT5 Version Empfohlener Zeitrahmen: H1 Unterstützte Währungspaare: GBPUSD, EURUSD, EURCHF , USDCAD , USDCHF , AUDCAD, EURCAD, EURAUD und viele mehr... Anforderungen Der EA erfordert gute Brokerage-Bedingungen: niedriger Spread und Slippage während der Rollover-
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (33)
Utilitys
Voll funktionsfähiges manuelles Handels-Panel mit Risiko/Ertrag, Auto-SL, Losgrößenberechnung, Ein-Klick-Handel, verstecktem (virtuellem) Stop-Loss/Take-Profit und schwebenden Aufträgen, Skalierung in und aus Geschäften (Teilschluss), Nachrichtenereignissen und mehr. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Bringt eine unglaubliche Menge an Funktionalität in den MetaTrader - kostenlos und sowohl für Demo- als auch für Live-Konten. Merkmale Berechnung der Losgröße - basieren
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilitys
Mit diesem einfachen visuellen Expert Advisor können Sie ganz einfach vom Chart aus handeln. Er übernimmt das Risikomanagement für Sie und kann mehrere nützliche Aufgaben mit Ihren bestehenden Trades durchführen, was Zeit spart und das Risikomanagement für jeden einzelnen Trade erleichtert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie einfach vom Chart aus Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, ohne Probleme Handeln Sie schwebende Orders mi
FREE
Panel Trader MT4
Maksim Vershinin
Utilitys
Trading-Panel für schnellen und bequemen Handel. Mit dem Panel können Sie schnell Aufträge eröffnen und schließen. Getrennte Schließung von Aufträgen für Verkaufs- und Kaufpositionen. Es ist auch möglich, alle Aufträge zu schließen. Das Handelspanel zeigt Informationen über den Gewinn, das Gesamtvolumen und die Anzahl der Aufträge für Verkaufs- und Kaufpositionen an. Es kann vorkommen, dass einige Positionen aufgrund der Marktvolatilität nicht geschlossen werden. In diesem Fall klicken Sie erneu
Virtual OCO Pending
Kenneth Parling
5 (1)
Utilitys
Einführung 'Virtual OCO Pending' - ein halbautomatisches Tool zur Auftragsverwaltung (Expertenberater) mit Risikobewertung, mit dem Sie mit einem Klick auf eine Schaltfläche zum aktuellen Preis mit virtuellem Take-Profit und Stop-Loss mithilfe der OCO-Pending-Regel (One Cancel .) schnell ausstehende Stops oder Limits setzen können Sonstiges). Visuelle Ebenen auf dem Diagramm zur einfachen visuellen Bestätigung. Sie können dieses Dienstprogramm von einem einzigen Chart aus verwenden, um Aufträge
One Click Trader Demo
Andrzej Pierz
Utilitys
Wichtig! Die Demoversion funktioniert nur auf EURGBP. One Click Trader ist ein Tool, das für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde und Ihnen ermöglicht, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu bringen. Es ermöglicht Ihnen das Eröffnen, Verwalten und Schließen Ihrer Trades auf einfache und effiziente Weise mit nur einem Mausklick. Pfeil nach oben minimiert das OCT-Panel Pfeil nach unten maximiert das OCT-Panel Pfeil nach rechts zeigt das nächste Panel mit zusätzlichen Funktionen an Pfeil nach
FREE
MultiLimitStop EA
Siti Latifah
5 (1)
Utilitys
Dieser EA ist für die automatische Platzierung von schwebenden Aufträgen (Verkaufslimit, Kauflimit, Verkaufsstopp, Kaufstopp) einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Ebenen (editierbar) mit nur einem Tastenklick konzipiert. Dieser EA kann mehrere Pending-Levels / Pending-Order-Raster erstellen. Mit diesem EA wird das Platzieren von schwebenden Aufträgen schneller, genauer und effizienter sein. Hauptzwecke Automatisierung des Handels mit Pending Orders im Grid-Stil. Automatisierung des Prozes
Universal TP SL Pips
Genesis Hafalla
5 (1)
Utilitys
Dieses EA-Dienstprogramm handelt nicht selbst, sondern modifiziert nur die offenen Trades , um Take-Profit und Stop-Loss hinzuzufügen , die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet wurden . Der Abstand basiert auf Pips . Wie funktioniert es? Wenn das zu modifizierende Symbol auf "Alle Symbole" eingestellt ist , müssen Sie es nur an einen Chart anhängen, und alle offenen Trades im gesamten Terminal werden den Take-Profit und Stop-Loss setzen . Wenn "Zu änderndes Symbol" auf "Lokales
OneClickPlus
Can Pei Pu
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm können Sie auf einfache Weise Gewinn- oder Verlustpositionen schließen. Sie können Gewinn- oder Verlustpositionen schließen, indem Sie auf die jeweiligen Schaltflächen klicken. Wenn Gewinn- oder Verlustpositionen den in Pips angegebenen Wert erreichen oder überschreiten, werden sie geschlossen. Dieses Panel wird in der linken unteren Ecke des Diagramms platziert. Wenn die Benutzer die Platzierung und die Funktionen ändern möchten, kontaktieren Sie mich. Wichtig ! -K
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilitys
Dies ist ein übliches Panel, das ein Netzwerk von Kauf- und Verkaufsaufträgen ausstellt. Schließt diesen Expert Advisor für den in den Einstellungen definierten Gewinn. Dann gibt es einen Parameter und heißt Ladder, der beinhaltet, dass der Abstand zwischen den Aufträgen um die durch den Parameter Ladder angegebenen Punkte zu erhöhen beginnt (hier steht in den Grundeinstellungen 10 Punkte) bedeutet eine zweite 10-Punkte-Order, eine dritte 20-Punkte-Order, eine vierte 40-Punkte-Order usw. Dann
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilitys
Sie können einen Handel manuell eröffnen (ein Klick), und dieser EA kümmert sich um die Einstellung des SL und TP. SL und TP werden basierend auf der Anzahl der Pips gesetzt, die Sie im Eingabebildschirm angeben. Sie können auch monetäre SL und TP wählen. SL und TP werden auf der Grundlage des gewichteten Durchschnittspreises (WAP) festgelegt. Wenn Sie also einen neuen Handel eröffnen, werden SL und TP entsprechend dem neuen WAP aktualisiert. Der WAP ist nicht eindeutig, sondern unterscheidet z
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
UR Control Panel
Krzysztof Jan Debski
5 (2)
Utilitys
UR-Systemsteuerung   UR Control Panel ist ein Tool, das ich KOSTENLOS mit Ihnen teilen möchte. Es ist ein interaktives Panel, das mir beim Trading geholfen und mein tägliches Marktscannen verbessert hat. Hoffe, es entspricht auch Ihren Bedürfnissen! Wie verwende ich das UR Control Panel? Es ist ein bewegliches, in der Größe anpassbares Doppelpanel, von dem: - Einer von ihnen zeigt die Währungsstärke im angegebenen Zeitrahmen - Der andere ermöglicht Optionen, sich viel schneller zwischen Symb
FREE
Tipu Trader
Kaleem Haider
3 (2)
Utilitys
Tipu Trader ist ein Teil des Tipu Panel-Ökosystems , das aus dem Bedürfnis nach schnellem und einfachem Handel heraus entwickelt wurde. Tipu Trader ist ein einfach zu bedienendes Handels-Panel für häufig verwendete Handelsfunktionen. Erstellen Sie Ihre eigenen Signale mit Tipu Panel und handeln Sie mit Tipu Trader, einem einfachen und leicht zu bedienenden Handels-Panel. Merkmale Ein einfach zu bedienendes Handels-Panel für die am häufigsten verwendeten Handelsfunktionen. Erstellen Sie Ihre eig
FREE
EasyReverse MT4
Nina Yermolenko
Utilitys
Dienstprogramm für die Umkehrung von Aufträgen. Schließt Orders auf dem Chart, auf dem es gestartet wird, und öffnet an ihrer Stelle Orders mit der entgegengesetzten Richtung. Es verfügt über eine einfache und intuitive grafische Schnittstelle und ermöglicht die automatische Umkehrung neu geöffneter Orders. MT5-Version des Dienstprogramms - https://www.mql5.com/en/market/product/74770 Wenn Ihnen dieses Utility gefällt, schauen Sie sich meine anderen Produkte an - https://www.mql5.com/en/users/ni
FREE
