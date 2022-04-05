Managing Open Positions

MOPs, Open Position Manager. Utility Expert Advisor für die Verwaltung offener Geschäfte. Die wichtigsten Funktionen sind das Senden von Benachrichtigungen an Telegram und die automatische Schließung aller Positionen , wenn Sie die virtuellen Niveaus von Take und Stop im Geld auf allen Paaren auf dem Konto, oder auf einem einzigen Paar, oder auf der Magie erreichen . Der Expert Advisor benachrichtigt Sie nicht nur mit akustischen Alarmen und Push-Benachrichtigungen, die an die mobile App gesendet werden, sondern sendet auch verschiedene Arten von Nachrichten an Sie auf Telegram Ihrer Wahl, sei es ein Bot, Chat oder Kanal. Aber das ist noch nicht alles, der EA ist in der Lage, auf das Break-Even-Niveau zu reagieren, wenn er es erreicht, wird er Sie entweder benachrichtigen oder alle Trades zum Break-Even schließen. Außerdem gibt es ein Panel zum manuellen Öffnen und Schließen von Positionen direkt aus dem Informationsfenster, das die aktuellen Einstellungen anzeigt und die Daten der Trades aktualisiert. Der Einfachheit halber wird der Status der Einstellungen in einer anderen Farbe angezeigt.