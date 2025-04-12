The Gold Breaker

Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert eine Trendanalyse mit einer Ausbruchsstrategie, um Handelsmöglichkeiten in Gold zu identifizieren. Der EA bestimmt zunächst den vorherrschenden Markttrend anhand wichtiger Trendlinien. Bei einem Aufwärtstrend konzentriert er sich auf das nächstgelegene Widerstandsniveau und erwartet einen Ausbruch über dieses Niveau. Bei einem Abwärtstrend zielt er auf das nächstgelegene Unterstützungsniveau und bereitet sich auf einen Ausbruch darunter vor. Die Strategie ist so konzipiert, dass sie den Handel an der Marktdynamik ausrichtet und vordefinierten Bedingungen für Ausbruchsszenarien folgt.

Live signal(Aggressive Risk): https://www.mql5.com/en/signals/2284062

Pricing

  • Launch Price: $199
  • Incremental Price Increase: The price will increase by $100 after every 10 purchases.
  • Final Price: $999

Dateien einstellen:

MT5-Version

Hauptmerkmale:

  • Kombiniert Trendanalyse mit einer Ausbruchsstrategie für eine strukturierte Handelsausführung.
  • Verwendet Trendlinien zur Identifizierung von Markttrends und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zur Überwachung potenzieller Ausbrüche.

Warum sollten Sie den Gold Breaker wählen?

  • Keine riskanten Strategien:

    • Verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder andere hochriskante Methoden.
    • Jeder Handel beinhaltet einen Stop-Loss für das Risikomanagement.

  • Transparent und ehrlich:

    • Kein Auslesen der Historie, keine Filterung schlechter Trades oder unrealistische Backtest-Optimierungen.
    • Die Leistung basiert auf der vordefinierten Strategie, nicht auf künstlichen Ergebnissen.
    • Der EA zeichnet visuell Trendlinien und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart ein und bietet so klare Einblicke in seine Handelslogik.

  • Einfach und wirkungsvoll:

    • Konzentriert sich auf Trendlinienausbrüche basierend auf vordefinierten Marktbedingungen.

    • Die Standardparameter sind für den Goldhandel optimiert, aber Sie können sie für andere Symbole anpassen und optimieren, um sie Ihrer Strategie anzupassen.

Empfehlungen

  • Währungspaar: XAUUSD (Gold).
  • Zeitrahmen: M15
  • Mindesteinlage: $150 (empfohlen: $300 pro 0,01 Lot für optimale Ergebnisse).
  • Hebelwirkung: Jeder von Ihrem Broker unterstützte Leverage.
  • VPS: Empfohlen für 24/7 ununterbrochenen Handel.

Risiko-Warnung

Der Handel birgt inhärente Risiken. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und handeln Sie nur mit Mitteln, die Sie sich leisten können, zu verlieren. Es wird dringend empfohlen, sowohl die Backtest- als auch die Live-Performance zu bewerten, bevor Sie Entscheidungen treffen.

Ich würde gerne Ihre Gedanken und Erfahrungen mit diesem EA hören. Jedes Feedback wird sehr geschätzt! Bringen Sie Ihr Trading noch heute auf die nächste Stufe!













