Gold System — профессиональный советник для торговли золотом

1. Общая информация

Gold System — это интеллектуальный торговый советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD).

Он объединяет современные алгоритмы анализа рынка и продуманную систему управления рисками, обеспечивая стабильную работу даже в периоды высокой волатильности.

Советник рассчитан как на начинающих трейдеров, так и на опытных участников рынка, желающих автоматизировать торговлю и получать устойчивый результат без необходимости постоянного контроля графиков.

2. Принцип работы

Основная идея Gold System — безопасное и динамичное сопровождение сделок с максимальной эффективностью.

Ордера закрываются с помощью Take Profit или Trailing Stop, что позволяет фиксировать прибыль и одновременно получать дополнительный доход при продолжении тренда.

Для защиты капитала используются два механизма:

Stop Loss — стандартная фиксация убытка при неблагоприятном движении цены;

Система хеджирования, активированная по умолчанию, — открывает противоположный ордер при появлении сигнала для компенсации возможных потерь.

Хеджирующий и основной ордера имеют собственную защиту и при неблагоприятных условиях могут закрываться с небольшим убытком, что позволяет минимизировать риски и сохранить баланс.

3. Оптимизация и требования

Gold System оптимизирован для брокеров RoboForex и ICMarkets, где обеспечивается быстрое исполнение ордеров, низкие спреды и стабильная работа на золоте.

Рекомендуемый начальный баланс — от 200 долларов.

Советник подходит для любых типов счетов (Standard, ECN, Pro) и работает с минимальными лотами, что делает его доступным для большинства трейдеров.

4. Особенности и преимущества

Gold System разработан с учётом особенностей движения золота и включает функции, присущие только премиальным советникам:

Адаптивный алгоритм — анализирует текущие рыночные условия и подстраивается под изменяющуюся волатильность;

Гибкое управление риском — возможность выбирать фиксированный лот или процент от депозита;

Фильтр по времени и новостям — помогает избегать торговли во время важных экономических событий;

Многофреймовый анализ — использование нескольких таймфреймов для подтверждения сигнала и снижения ложных входов;

Система защиты капитала — контроль максимальной просадки и ограничение количества одновременно открытых сделок;

5. Рекомендации по использованию

Для стабильной работы советника рекомендуется:

использовать VPS-сервер для круглосуточной работы;

протестировать Gold System на демо-счёте перед запуском на реальном;

выбирать риск-профиль, соответствующий вашему стилю торговли и размеру депозита.



