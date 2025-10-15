Gold System
- Эксперты
- Vladimir Mametov
- Версия: 1.3
- Обновлено: 11 ноября 2025
- Активации: 15
Gold System — профессиональный советник для торговли золотом
1. Общая информация
Gold System — это интеллектуальный торговый советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD).
Он объединяет современные алгоритмы анализа рынка и продуманную систему управления рисками, обеспечивая стабильную работу даже в периоды высокой волатильности.
Советник рассчитан как на начинающих трейдеров, так и на опытных участников рынка, желающих автоматизировать торговлю и получать устойчивый результат без необходимости постоянного контроля графиков.
2. Принцип работы
Основная идея Gold System — безопасное и динамичное сопровождение сделок с максимальной эффективностью.
Ордера закрываются с помощью Take Profit или Trailing Stop, что позволяет фиксировать прибыль и одновременно получать дополнительный доход при продолжении тренда.
Для защиты капитала используются два механизма:
-
Stop Loss — стандартная фиксация убытка при неблагоприятном движении цены;
-
Система хеджирования, активированная по умолчанию, — открывает противоположный ордер при появлении сигнала для компенсации возможных потерь.
Хеджирующий и основной ордера имеют собственную защиту и при неблагоприятных условиях могут закрываться с небольшим убытком, что позволяет минимизировать риски и сохранить баланс.
3. Оптимизация и требования
Gold System оптимизирован для брокеров RoboForex и ICMarkets, где обеспечивается быстрое исполнение ордеров, низкие спреды и стабильная работа на золоте.
Рекомендуемый начальный баланс — от 200 долларов.
Советник подходит для любых типов счетов (Standard, ECN, Pro) и работает с минимальными лотами, что делает его доступным для большинства трейдеров.
4. Особенности и преимущества
Gold System разработан с учётом особенностей движения золота и включает функции, присущие только премиальным советникам:
-
Адаптивный алгоритм — анализирует текущие рыночные условия и подстраивается под изменяющуюся волатильность;
-
Гибкое управление риском — возможность выбирать фиксированный лот или процент от депозита;
-
Фильтр по времени и новостям — помогает избегать торговли во время важных экономических событий;
-
Многофреймовый анализ — использование нескольких таймфреймов для подтверждения сигнала и снижения ложных входов;
-
Система защиты капитала — контроль максимальной просадки и ограничение количества одновременно открытых сделок;
5. Рекомендации по использованию
Для стабильной работы советника рекомендуется:
-
использовать VPS-сервер для круглосуточной работы;
-
протестировать Gold System на демо-счёте перед запуском на реальном;
-
выбирать риск-профиль, соответствующий вашему стилю торговли и размеру депозита.
Лучший советник для золота! У Владимира действительно самые качественные и эффективные продукты