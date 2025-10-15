Gold System

5

Gold System — профессиональный советник для торговли золотом

Live Signal

1. Общая информация

Gold System — это интеллектуальный торговый советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD).
Он объединяет современные алгоритмы анализа рынка и продуманную систему управления рисками, обеспечивая стабильную работу даже в периоды высокой волатильности.

Советник рассчитан как на начинающих трейдеров, так и на опытных участников рынка, желающих автоматизировать торговлю и получать устойчивый результат без необходимости постоянного контроля графиков.

2. Принцип работы

Основная идея Gold System — безопасное и динамичное сопровождение сделок с максимальной эффективностью.
Ордера закрываются с помощью Take Profit или Trailing Stop, что позволяет фиксировать прибыль и одновременно получать дополнительный доход при продолжении тренда.

Для защиты капитала используются два механизма:

  • Stop Loss — стандартная фиксация убытка при неблагоприятном движении цены;

  • Система хеджирования, активированная по умолчанию, — открывает противоположный ордер при появлении сигнала для компенсации возможных потерь.

Хеджирующий и основной ордера имеют собственную защиту и при неблагоприятных условиях могут закрываться с небольшим убытком, что позволяет минимизировать риски и сохранить баланс.

3. Оптимизация и требования

Gold System оптимизирован для брокеров RoboForex и ICMarkets, где обеспечивается быстрое исполнение ордеров, низкие спреды и стабильная работа на золоте.
Рекомендуемый начальный баланс — от 200 долларов.

Советник подходит для любых типов счетов (Standard, ECN, Pro) и работает с минимальными лотами, что делает его доступным для большинства трейдеров.

4. Особенности и преимущества

Gold System разработан с учётом особенностей движения золота и включает функции, присущие только премиальным советникам:

  • Адаптивный алгоритм — анализирует текущие рыночные условия и подстраивается под изменяющуюся волатильность;

  • Гибкое управление риском — возможность выбирать фиксированный лот или процент от депозита;

  • Фильтр по времени и новостям — помогает избегать торговли во время важных экономических событий;

  • Многофреймовый анализ — использование нескольких таймфреймов для подтверждения сигнала и снижения ложных входов;

  • Система защиты капитала — контроль максимальной просадки и ограничение количества одновременно открытых сделок;

5. Рекомендации по использованию

Для стабильной работы советника рекомендуется:

  • использовать VPS-сервер для круглосуточной работы;

  • протестировать Gold System на демо-счёте перед запуском на реальном;

  • выбирать риск-профиль, соответствующий вашему стилю торговли и размеру депозита.


Отзывы 3
elena864
952
elena864 2025.12.16 18:56 
 

Лучший советник для золота! У Владимира действительно самые качественные и эффективные продукты

kwikky69
87
kwikky69 2025.11.10 08:31 
 

GOLD SYSTEM for MT5 – Precision, Performance, and Profitability The GOLD SYSTEM for MT5 on MQL5 is a standout trading solution that exemplifies the power of precision-driven strategy in the world of algorithmic trading. Over the past 10 days, this system has delivered an impeccable performance—7 trades, 7 wins—demonstrating not only its consistency but also its commitment to quality over quantity. What sets the GOLD SYSTEM apart is its disciplined, methodical approach to the markets. Rather than chasing every price fluctuation, it employs a refined strategy that filters out noise and focuses solely on high-probability setups. This results in fewer trades, but each one is backed by robust technical logic and market timing, significantly increasing the likelihood of success. The system’s strength lies in its ability to identify and execute trades with surgical precision. It avoids overtrading and instead waits patiently for optimal conditions, ensuring that every position taken is aligned with its core risk-reward principles. This is not just a trading tool—it’s a strategic partner for traders who value accuracy, discipline, and long-term profitability. In just 10 days, the GOLD SYSTEM has proven its mettle with a flawless 7-for-7 win record. This kind of performance is rare and speaks volumes about the system’s internal logic, market sensitivity, and execution reliability. It’s a testament to the developer’s deep understanding of gold market dynamics and the MetaTrader 5 platform. For traders seeking a reliable, intelligent, and performance-oriented expert advisor, the GOLD SYSTEM is a top-tier choice. It’s not about how many trades you take—it’s about how many you win. And in that regard, this system delivers excellence.

Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.10.22 18:42 
 

Hi, I have added this gem to my portofolio this week and I am very impressed by it. I have it running on a 1000 account and its already at 1106 with 0.05 Auto lot size setting. All 3 winnig trades.. On back test it looks amazing as well..every tick bassed on real ticks. Really nice ea.

Also I would like to add that when gold dropped about 3 of my other gold trading ea's blew my accounts ( They were all set on high risk ) .. but it was a stress test . 3 failed.. this one plowed trough it ..all winning trades.

Update. It is Friday the 24th .. The day is not over but the account is at 1147 with no loosing trades. Really impressed .

Many thanks to the developer.

Рекомендуем также
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Эксперты
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Эксперты
“Два эксперта по одной цене: залог Вашего успеха!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert в одном EA.   Live signal Текущая цена является временной, пока действует акция, вскоре цена будет повышена. Окончательная цена: 5000$ По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 1120 $ Добро пожаловать на рынок нефти марки Brent Советник Brent Oil разработан для точной и гибкой работы на волатильных энергетических рынках. Brent Oil - это не просто система, это
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Эксперты
**Bitcoin Striker M5X** — профессиональный торговый робот, оптимизированный **исключительно под BTCUSD на тайм-фрейме M5**.   Алгоритм использует ATR-ориентированные уровни SL/TP, адаптивное динамическое управление лотом и фильтр Фибоначчи, открывая **всего одну позицию одновременно** — тем самым снижает риски и упрощает контроль счёта. > ️ Внимание: использование на других инструментах может привести к некорректной работе. **Как запустить**   1. Включите *Algo Trading* в MT5.   2. Откро
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Willain72ATM
He Ping Qing
Эксперты
This strategy is mainly suitable for audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) and other currencies. It uses batch closing and hedging strategies, with a maximum position of 9 orders.The maximum floating loss of 10 years is about $1,000, and the average monthly return is about 5-10%.It is recommended to operate 2-3 currencies with 3000usd. Parameter description: Clots: initial single quantity; NoTrade1: No trading time 1, it is recommended to avoid the data release time at night. Except for Clots,
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Эксперты
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Эксперты
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Передовая автоматизированная торговая система для золота Gold Catalyst EA MT5 — это полностью автоматизированное решение, специально оптимизированное для XAU/USD (Gold) . Объединяя трендовые стратегии , подтверждения ценового движения и динамическое управление рисками , данный советник продемонстрировал стабильную и надежную работу на протяжении более года тестирования в реальных рыночных условиях. 1. Обзор стратегии Gold Catalyst EA MT5 использует системный подход , сочетающий: Анализ тренда: О
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Эксперты
Uni Bot   трендовый нейросетевой обученый бот. Экспертная система на основе нейросети новой специально разработанной архитектуре (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Для работы данного варианта эксперта нет необходимости загружать файл обученной нейросети, поскольку для простоты использования конечным пользователем нейросетевого форекс бота большинством пользователей ряд нейросетей закодированы в тело бота.  Но для того чтобы бот лучше приспособился к конкретной истории вашего бота вам будет лучше нау
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Эксперты
Sydney - это сложный и новый алгоритм, который использует искусственный интеллект в сочетании с традиционным техническим анализом для прогнозирования будущих движений рынка по символам GBPUSD и USDJPY . Этот советник использует рекуррентные нейронные сети, а именно ячейки с долговременной памятью (Long-Short-Term-Memory), которые обучаются на данных индикаторов технического анализа. Благодаря этому методу советник способен узнать, какие индикаторы наиболее релевантны для будущего движения цены,
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
Trading King Extended MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Эксперты
Расширенная версия советника  Trading King MT5 . Используемые индикаторы: ATR, RSI, Stochastic, CCI, WPR, DeMarker, RVI. Каждый индикатор можно использовать опционально включить/выключить. MT4 версия советника Trading King Extended  Сет файл и результаты оптимизации будут выкладываться в обсуждении советника. Стратегия советника основана на оценке силы тенденции и нахождения точек коррекции/разворота, сравнивает абсолютные величины роста и падения рынка за определенный временной промежуток. Исп
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Эксперты
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Эксперты
Ilan для MetaTrader 5 Благодаря использованию виртуальных сделок, стала возможной торговля в оба направления - и покупка, и продажа - одновременно. Именно это позволило полноценно перевести популярную стратегию под неттинговый учет позиций, который используется MetaTrader 5.  Настройки советника Настройки советника просты, но позволяют регулировать все важные параметры стратегии. Вам доступны: Уникальный  MagicNumber  для идентификации сделок; Выбор направления торговли ( Trade direction ): тол
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Эксперты
Welcome to GoldTrend ExpertAI, your go-to solution for successful trading in the XAUUSD pair (GOLD) using cutting-edge Artificial Intelligence techniques coupled with a myriad of indicators including ADX, Moving Averages, and Price Action detection. Developed by a seasoned team with over a decade of trading experience, GoldTrend ExpertAI boasts a unique strategy tailored to optimize risk management, ensuring every position is safeguarded with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms, while
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Эксперты
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
MT5 Arbor Nova
Rudy Tanureja
Эксперты
Note   : -   99 USD rent for 3 month only offered until end of year.  -  As Arbor Nova builds a consistent, transparent live performance history, the price will step up to match its demonstrated maturity. I think that’s the most equitable way to value a trading system. - Live signal   is   here .  The live signal is live! I’m now expanding to additional accounts on regulated brokers across different regions to offer you more consistent, verifiable performance data over time. - Beside your inves
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Эксперты
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Эксперты
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Эксперты
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
Argo Master MT5
Encho Enev
Эксперты
Welcome to the world of the latest innovative Forex trading technology that is built on a deep mathematical model. Popular indicators are used that give adequate information about the movement of the rolling pair. ARGO MASTER MT5 is optimized for trading on the EURUSD time frame 30 min. I recommend using no more than 5 open positions. You can optimize the filter with values of 1-5% according to your broker. You can see test results from different brokers in the attached pictures. Information abo
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Эксперты
Добро пожаловать в       GoldSKY EA   — это высокопроизводительная внутридневная торговая программа для XAUUSD (золота). Разработанная нашей командой, она направлена на…       Обычные счета, финансируемые профессиональные счета и профессиональные вызовы!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  GoldSky использует   графики с минутным таймфреймом. Результаты тестирования за 5 и 10 лет доступны в разделе комм
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Эксперты
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Другие продукты этого автора
Stockfish
Vladimir Mametov
Эксперты
Советник для торговли по EUR/USD – надёжный и эффективный алгоритм Почему стоит выбрать этот советник? Этот автоматический торговый советник разработан для EUR/USD и ориентирован на стабильную и безопасную торговлю. Он не использует рискованные стратегии, такие как мартингейл, сетки или усреднение, а вместо этого работает исключительно на тейк-профите, трейлинг-стопе и стоп-лоссе. Такой подход делает его надёжным инструментом как для самостоятельной торговли, так и для проп-фирм. Основные преим
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Эксперты
Quantum Index — Интеллектуальный советник для торговли индексами Live Signal Ключевые особенности: Поддерживаемые инструменты: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Брокер: RoboForex ( ECN или Prime счета)    Средняя месячная активность: 100–200 ордеров Ожидаемая прибыль: 10–20% в месяц Максимальная просадка: до 20% при использовании стандартного лота Описание: Quantum Index — это высокоточный и надежный торговый советник, разработанный для автоматической торговли на популярных фондовых индексах. О
Starline
Vladimir Mametov
5 (4)
Эксперты
Полностью автоматизированный  скальпирующий  торговый советник.   Советник разработан для торговли по валютной паре EURUSD.  Закрытие ордеров происходит по  трейлингу или стоплоссу.   Преимущества: Советник проверен на 100% реальных тиках  за период 2020-2025 гг. Фиксированный Стоплосс, Тейкпрофит и Трейлинг. Фильтр новостей по терминалу (календарь  MQL5.com). Требования: Торговая пара:   EURUSD Таймфрейм:     Работа советника не зависит от таймфрейма, но лучше ставить его на Таймфрейм 1Н Миним
FREE
Cetus
Vladimir Mametov
4.91 (11)
Эксперты
Автоматизированный высокоточный торговый советник для торговли по валютной паре EURUSD.  Советник имеет 21 стратегии и все параметры стратегий открыты, и вы можете их оптимизировать на ваше усмотрение или использовать параметры по умолчанию, которые подходят для большинства брокеров. Для закрытия убыточных ордеров можно использовать функцию хеджирования, функцию усреднения или только Стоплосс. По умолчанию в советнике используется функция хеджирования, она может открывать несколько встречных орд
GTX Scalper
Vladimir Mametov
4.54 (52)
Эксперты
GTX это автоматизированный форекс-советник разработан специально для торговли по валютной паре EURUSD. Этот высокоточный инструмент анализирует рынок, используя точки разворота на основе зон перекупленности и перепроданности. Советник сочетает 22 стратегий с открытыми входными параметрами, предоставляя возможность гибкой оптимизации для работы с различными брокерами. Signal   Основные преимущества Мультистратегии: 22 уникальных стратегий, полностью настраиваемых под ваши потребности. Гибкие нас
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Утилиты
Советник предназначен для защиты счета, фиксации прибыли (убытка) и отображения текущей прибыли. Защита торгового счета осуществляется путем закрытия всех открытых ордеров в терминале и/или закрытия всех графиков.  При запуске советника с параметрами по умолчанию, он будет отображать только информацию по вашему счету и будет иметь уменьшенный размер. Далее вы можете установить условия, при которых будет происходить защита вашего торгового счета.   Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Эксперты
Советник предназначен для защиты счета, фиксации прибыли (убытка) и отображения текущей прибыли. Защита торгового счета осуществляется путем закрытия всех открытых ордеров в терминале и/или закрытия всех графиков.  При запуске советника с параметрами по умолчанию, он будет отображать только информацию по вашему счету и будет иметь уменьшенный размер. Далее вы можете установить условия, при которых будет происходить защита вашего торгового счета.   Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены
FREE
OrderDesk
Vladimir Mametov
Утилиты
OrderDesk — это удобная торговая панель для MetaTrader, предназначенная для быстрого и наглядного управления ордерами прямо с графика. Панель оснащена графическими линиями, которые позволяют визуально выставлять уровни ордеров, стоп-лоссов и тейк-профитов. Интерфейс можно сворачивать и перемещать в любую часть графика для максимального удобства. Основные возможности: Открытие рыночных ордеров Мгновенное открытие ордеров Buy и Sell одним нажатием. Работа с отложенными ордерами Поддержка 4 типов
Binance Quotes Downloader
Vladimir Mametov
Утилиты
MQL5 скрипт для загрузки исторических данных с Binance в MetaTrader 5. Создает пользовательские символы с поддержкой нескольких таймфреймов и поддерживает последующие обновления. Функциональность : Загрузка данных через Binance API (спот и фьючерсные рынки) Создание и управление пользовательскими символами MT5 Поддержка таймфреймов M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 Реализация инкрементальных обновлений с интеллектуальным управлением данными Настройка круглосуточных торговых сессий для крипто
Фильтр:
elena864
952
elena864 2025.12.16 18:56 
 

Лучший советник для золота! У Владимира действительно самые качественные и эффективные продукты

kwikky69
87
kwikky69 2025.11.10 08:31 
 

GOLD SYSTEM for MT5 – Precision, Performance, and Profitability The GOLD SYSTEM for MT5 on MQL5 is a standout trading solution that exemplifies the power of precision-driven strategy in the world of algorithmic trading. Over the past 10 days, this system has delivered an impeccable performance—7 trades, 7 wins—demonstrating not only its consistency but also its commitment to quality over quantity. What sets the GOLD SYSTEM apart is its disciplined, methodical approach to the markets. Rather than chasing every price fluctuation, it employs a refined strategy that filters out noise and focuses solely on high-probability setups. This results in fewer trades, but each one is backed by robust technical logic and market timing, significantly increasing the likelihood of success. The system’s strength lies in its ability to identify and execute trades with surgical precision. It avoids overtrading and instead waits patiently for optimal conditions, ensuring that every position taken is aligned with its core risk-reward principles. This is not just a trading tool—it’s a strategic partner for traders who value accuracy, discipline, and long-term profitability. In just 10 days, the GOLD SYSTEM has proven its mettle with a flawless 7-for-7 win record. This kind of performance is rare and speaks volumes about the system’s internal logic, market sensitivity, and execution reliability. It’s a testament to the developer’s deep understanding of gold market dynamics and the MetaTrader 5 platform. For traders seeking a reliable, intelligent, and performance-oriented expert advisor, the GOLD SYSTEM is a top-tier choice. It’s not about how many trades you take—it’s about how many you win. And in that regard, this system delivers excellence.

Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.10.22 18:42 
 

Hi, I have added this gem to my portofolio this week and I am very impressed by it. I have it running on a 1000 account and its already at 1106 with 0.05 Auto lot size setting. All 3 winnig trades.. On back test it looks amazing as well..every tick bassed on real ticks. Really nice ea.

Also I would like to add that when gold dropped about 3 of my other gold trading ea's blew my accounts ( They were all set on high risk ) .. but it was a stress test . 3 failed.. this one plowed trough it ..all winning trades.

Update. It is Friday the 24th .. The day is not over but the account is at 1147 with no loosing trades. Really impressed .

Many thanks to the developer.

Ответ на отзыв