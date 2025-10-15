Gold System
- Asesores Expertos
- Vladimir Mametov
- Versión: 1.3
- Actualizado: 11 noviembre 2025
- Activaciones: 15
Gold System - Asesor Experto Profesional para el Comercio de Oro
1. 1. Información General
Gold System es un Asesor Experto inteligente diseñado específicamente para operar con oro(XAUUSD).
Combina algoritmos avanzados de análisis de mercado con un sistema de gestión de riesgos cuidadosamente equilibrado, proporcionando un rendimiento estable incluso durante períodos de alta volatilidad.
El EA es adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados que desean automatizar sus operaciones con oro y lograr resultados consistentes sin monitorear constantemente los gráficos.
2. Principio de funcionamiento
El concepto central de Gold System es la gestión segura y dinámica de las operaciones con la máxima eficiencia.
Las órdenes se cierran mediante Take Profit o Trailing Stop, lo que permite bloquear los beneficios y, al mismo tiempo, beneficiarse de movimientos prolongados de los precios en la dirección correcta.
Para la protección contra pérdidas, se utilizan dos mecanismos:
-
Stop Loss - un método clásico para limitar las caídas;
-
Sistema de cobertura (activado por defecto) - abre una orden opuesta basada en una señal para compensar posibles pérdidas.
Tanto la orden principal como la de cobertura están protegidas. En condiciones de mercado desfavorables, pueden cerrarse con una pequeña pérdida para minimizar el riesgo y preservar el capital de la cuenta.
3. Optimización y requisitos
Gold System está optimizado para RoboForex e ICMarkets, garantizando una ejecución rápida, spreads bajos y un rendimiento fiable al operar con oro.
El depósito mínimo recomendado es de 200 $.
El EA funciona en todos los tipos de cuenta (Standard, ECN, Pro) y soporta microlotes, haciéndolo accesible a traders con cualquier presupuesto.
4. Características y Ventajas
Gold System incluye características avanzadas que normalmente sólo se encuentran en Expert Advisors premium:
-
Algoritmo adaptativo - se ajusta automáticamente a los cambios de volatilidad y a las condiciones del mercado;
-
Control flexible del riesgo - elija entre un lote fijo o un porcentaje del saldo;
-
Filtros temporales y de noticias: pausa la negociación durante acontecimientos económicos de gran impacto;
-
Análisis en varios marcos temporales: mejora la precisión de las entradas confirmando las señales en varios marcos temporales;
-
Sistema de protección del capital - controla la reducción máxima y limita el número de operaciones abiertas;
5. Recomendaciones de uso
Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda:
-
ejecutar el EA en un VPS para un funcionamiento ininterrumpido;
-
probar en una cuenta demo antes de entrar en funcionamiento;
-
elegir un nivel de riesgo que se adapte a su estilo de negociación y el tamaño del depósito.
Лучший советник для золота! У Владимира действительно самые качественные и эффективные продукты