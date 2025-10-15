Gold System

5

Gold System - Asesor Experto Profesional para el Comercio de Oro

Señal en vivo

1. 1. Información General

Gold System es un Asesor Experto inteligente diseñado específicamente para operar con oro(XAUUSD).
Combina algoritmos avanzados de análisis de mercado con un sistema de gestión de riesgos cuidadosamente equilibrado, proporcionando un rendimiento estable incluso durante períodos de alta volatilidad.

El EA es adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados que desean automatizar sus operaciones con oro y lograr resultados consistentes sin monitorear constantemente los gráficos.

2. Principio de funcionamiento

El concepto central de Gold System es la gestión segura y dinámica de las operaciones con la máxima eficiencia.
Las órdenes se cierran mediante Take Profit o Trailing Stop, lo que permite bloquear los beneficios y, al mismo tiempo, beneficiarse de movimientos prolongados de los precios en la dirección correcta.

Para la protección contra pérdidas, se utilizan dos mecanismos:

  • Stop Loss - un método clásico para limitar las caídas;

  • Sistema de cobertura (activado por defecto) - abre una orden opuesta basada en una señal para compensar posibles pérdidas.

Tanto la orden principal como la de cobertura están protegidas. En condiciones de mercado desfavorables, pueden cerrarse con una pequeña pérdida para minimizar el riesgo y preservar el capital de la cuenta.

3. Optimización y requisitos

Gold System está optimizado para RoboForex e ICMarkets, garantizando una ejecución rápida, spreads bajos y un rendimiento fiable al operar con oro.
El depósito mínimo recomendado es de 200 $.

El EA funciona en todos los tipos de cuenta (Standard, ECN, Pro) y soporta microlotes, haciéndolo accesible a traders con cualquier presupuesto.

4. Características y Ventajas

Gold System incluye características avanzadas que normalmente sólo se encuentran en Expert Advisors premium:

  • Algoritmo adaptativo - se ajusta automáticamente a los cambios de volatilidad y a las condiciones del mercado;

  • Control flexible del riesgo - elija entre un lote fijo o un porcentaje del saldo;

  • Filtros temporales y de noticias: pausa la negociación durante acontecimientos económicos de gran impacto;

  • Análisis en varios marcos temporales: mejora la precisión de las entradas confirmando las señales en varios marcos temporales;

  • Sistema de protección del capital - controla la reducción máxima y limita el número de operaciones abiertas;

5. Recomendaciones de uso

Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda:

  • ejecutar el EA en un VPS para un funcionamiento ininterrumpido;

  • probar en una cuenta demo antes de entrar en funcionamiento;

  • elegir un nivel de riesgo que se adapte a su estilo de negociación y el tamaño del depósito.


Comentarios 3
elena864
952
elena864 2025.12.16 18:56 
 

Лучший советник для золота! У Владимира действительно самые качественные и эффективные продукты

kwikky69
87
kwikky69 2025.11.10 08:31 
 

GOLD SYSTEM for MT5 – Precision, Performance, and Profitability The GOLD SYSTEM for MT5 on MQL5 is a standout trading solution that exemplifies the power of precision-driven strategy in the world of algorithmic trading. Over the past 10 days, this system has delivered an impeccable performance—7 trades, 7 wins—demonstrating not only its consistency but also its commitment to quality over quantity. What sets the GOLD SYSTEM apart is its disciplined, methodical approach to the markets. Rather than chasing every price fluctuation, it employs a refined strategy that filters out noise and focuses solely on high-probability setups. This results in fewer trades, but each one is backed by robust technical logic and market timing, significantly increasing the likelihood of success. The system’s strength lies in its ability to identify and execute trades with surgical precision. It avoids overtrading and instead waits patiently for optimal conditions, ensuring that every position taken is aligned with its core risk-reward principles. This is not just a trading tool—it’s a strategic partner for traders who value accuracy, discipline, and long-term profitability. In just 10 days, the GOLD SYSTEM has proven its mettle with a flawless 7-for-7 win record. This kind of performance is rare and speaks volumes about the system’s internal logic, market sensitivity, and execution reliability. It’s a testament to the developer’s deep understanding of gold market dynamics and the MetaTrader 5 platform. For traders seeking a reliable, intelligent, and performance-oriented expert advisor, the GOLD SYSTEM is a top-tier choice. It’s not about how many trades you take—it’s about how many you win. And in that regard, this system delivers excellence.

Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.10.22 18:42 
 

Hi, I have added this gem to my portofolio this week and I am very impressed by it. I have it running on a 1000 account and its already at 1106 with 0.05 Auto lot size setting. All 3 winnig trades.. On back test it looks amazing as well..every tick bassed on real ticks. Really nice ea.

Also I would like to add that when gold dropped about 3 of my other gold trading ea's blew my accounts ( They were all set on high risk ) .. but it was a stress test . 3 failed.. this one plowed trough it ..all winning trades.

Update. It is Friday the 24th .. The day is not over but the account is at 1147 with no loosing trades. Really impressed .

Many thanks to the developer.

Otros productos de este autor
Stockfish
Vladimir Mametov
Asesores Expertos
Expert Advisor for Trading EUR/USD - Algoritmo fiable y eficaz ¿Por qué elegir este Asesor Experto? Este asesor experto en operaciones automatizadas está diseñado para el EUR/USD y se centra en operaciones estables y seguras. No utiliza estrategias de riesgo como Martingala, rejilla, o promedios. En su lugar, opera únicamente con take profit, trailing stop y stop loss. Este enfoque lo convierte en una herramienta fiable tanto para el trading independiente como para las empresas de trading por cu
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Asesores Expertos
Quantum Index - Asesor Experto para Operar con Índices Señal en vivo Características principales: Instrumentos soportados: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex (cuenta ECN o Prime). Actividad media mensual: 100-200 órdenes Ganancia Esperada : 10-20% por mes Reducción máxima: Hasta 20% con la configuración de lotes por defecto Descripción: Quantum Index es un asesor experto de alta precisión, fiable y rentable diseñado para el trading automatizado en los principales índices bursát
Starline
Vladimir Mametov
5 (4)
Asesores Expertos
Asesor de operaciones de scalping totalmente automatizado. El asesor está diseñado para operar con el par de divisas EURUSD. Las órdenes se cierran utilizando trailing o stop loss. El asesor muestra un buen rendimiento en diferentes brokers y diferentes tipos de cuentas. Ventajas: El asesor ha sido probado en ticks 100% reales para el periodo 2020-2023. Stop Loss, Take Profit y Trailing fijos. Filtro de noticias por terminal (calendario MQL5.com). Requisitos: Par de negociación: EURUSD Marco t
FREE
Cetus
Vladimir Mametov
4.91 (11)
Asesores Expertos
Asesor de trading automatizado de alta precisión para operar con el par de divisas EURUSD. El asesor tiene 21 estrategias y todos los parámetros de la estrategia están abiertos, y usted puede optimizarlos a su discreción o utilizar los parámetros por defecto que son adecuados para la mayoría de los corredores. Para cerrar órdenes no rentables, puede utilizar la función de cobertura , la función de promediación o simplemente Stop Loss. Por defecto, el asesor utiliza la función de cobertura, puede
GTX Scalper
Vladimir Mametov
4.54 (52)
Asesores Expertos
GTX es un asesor de operaciones de Forex diseñado específicamente para operar con el par de divisas EURUSD . Esta herramienta de alta precisión analiza el mercado utilizando puntos pivote basados en zonas de sobrecompra y sobreventa. Equipado con 22 estrategias personalizables , ofrece una optimización flexible para adaptarse a varios corredores. Seña l Características principales Sistema Multi-Estrategia: 22 estrategias únicas totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades. Parámet
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Utilidades
El Asesor Experto está diseñado para proteger la cuenta, fijar el beneficio (pérdida) y mostrar la información actual sobre la cuenta. La protección de la cuenta de trading se lleva a cabo cerrando todas las órdenes abiertas en el terminal y/o cerrando todos los gráficos. Al ejecutar el Asesor Experto con los parámetros por defecto, sólo mostrará la información de su cuenta y tendrá un tamaño reducido. A continuación, puede establecer las condiciones en las que se protegerá su cuenta de negociac
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Asesores Expertos
El Asesor Experto está diseñado para proteger la cuenta, fijar el beneficio (pérdida) y mostrar la información actual sobre la cuenta. La protección de la cuenta de trading se lleva a cabo cerrando todas las órdenes abiertas en el terminal y/o cerrando todos los gráficos. Al ejecutar el Asesor Experto con los parámetros por defecto, sólo mostrará la información de su cuenta y tendrá un tamaño reducido. A continuación, puede establecer las condiciones en las que se protegerá su cuenta de negociac
FREE
OrderDesk
Vladimir Mametov
Utilidades
OrderDesk es un práctico panel de operaciones para MetaTrader diseñado para una gestión de órdenes rápida e intuitiva directamente desde el gráfico. El panel incluye líneas gráficas para un fácil control visual de los niveles de entrada, stop-loss y take-profit. Puede mover y minimizar el panel en cualquier lugar del gráfico para un uso más cómodo. Funciones principales: Órdenes de mercado Abra instantáneamente órdenes de compra y venta con un solo clic. Órdenes Pendientes Soporta 4 tipos: Buy
Binance Quotes Downloader
Vladimir Mametov
Utilidades
Script MQL5 para descargar datos históricos de Binance a MetaTrader 5. Crea símbolos personalizados con soporte de múltiples marcos temporales y actualizaciones incrementales. Funcionalidad : Descarga datos de Binance API (mercados spot y futuros) Crea y gestiona símbolos MT5 personalizados Soporta marcos temporales M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 Implementa actualizaciones incrementales con gestión inteligente de datos Configura sesiones de negociación 24/7 para símbolos de criptodivisas
