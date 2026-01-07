



"Stepline MTF SNR ist ein nicht nachzeichnender Multi-Timeframe-Stufenlinienindikator für MT4. Kombiniert 3 Zeitrahmen-SNR-Stufen (SBR/RBS) mit eingebauter Heiken Ashi-Filterung für sauberere, genauere Signale - besonders leistungsstark bei Gold (XAUUSD)."





Beschreibung:

Stepline MTF SNR - Multi-Timeframe Stufenlinien-Indikator mit Heiken Ashi-Filter





Stepline MTF SNR ist ein hochentwickelter MT4-Indikator, der stufenförmige Linien über mehrere Zeitrahmen anzeigt und gleichzeitig wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen mit dynamischen Flips identifiziert:

SNR (Support & Resistance)

SBR (Unterstützung wird Widerstand)

RBS (Widerstand wird zu Unterstützung)





Um die Signalqualität zu verbessern und das Marktrauschen zu reduzieren, enthält der Indikator einen integrierten Heiken Ashi-Filter. Diese Kombination hilft, die Trendrichtung und potenzielle Umkehrzonen klarer zu bestätigen, was zu Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit führt.









Hauptmerkmale:





Echte Multi-Timeframe-Analyse : Zeigen Sie bis zu drei verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig auf Ihrem aktuellen Chart an und analysieren Sie sie (z. B. M15, H1 und H4).

: Zeigen Sie bis zu drei verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig auf Ihrem aktuellen Chart an und analysieren Sie sie (z. B. M15, H1 und H4). Gleichzeitige Step-Linien : Option zur Anzeige von drei unabhängigen Step-Line-Indikatoren aus ausgewählten höheren Zeitrahmen für starke Zusammenflüsse

: Option zur Anzeige von drei unabhängigen Step-Line-Indikatoren aus ausgewählten höheren Zeitrahmen für starke Zusammenflüsse Integrierter Heiken Ashi-Filter : Verbessert die Genauigkeit durch Glättung der Kursbewegung und Bestätigung der Trendstärke - Händler berichten von besonders sauberen und zuverlässigen Signalen bei Gold (XAUUSD) .

: Verbessert die Genauigkeit durch Glättung der Kursbewegung und Bestätigung der Trendstärke - Händler berichten von besonders sauberen und zuverlässigen Signalen bei . 100%ige Nicht-Wiederholung : Alle Linien und Niveaus werden fixiert, sobald sie gebildet wurden, um ein konsistentes historisches und Echtzeitverhalten zu gewährleisten.

: Alle Linien und Niveaus werden fixiert, sobald sie gebildet wurden, um ein konsistentes historisches und Echtzeitverhalten zu gewährleisten. Vollständig anpassbar : Passen Sie Stufensensibilität, Farben, Linienstile, Zeitrahmenauswahl und Heiken Ashi-Sichtbarkeit an Ihren Handelsstil an.

: Passen Sie Stufensensibilität, Farben, Linienstile, Zeitrahmenauswahl und Heiken Ashi-Sichtbarkeit an Ihren Handelsstil an. Sauber und leichtgewichtig : Minimale Verzögerung, arbeitet effizient auf allen Symbolen und Zeitrahmen.

: Minimale Verzögerung, arbeitet effizient auf allen Symbolen und Zeitrahmen.



Perfekt für Price Action, Angebot/Nachfrage und trendfolgende Trader, die eine Bestätigung auf einem höheren Zeitrahmen mit geglätteten Signalen in einem Fenster wünschen.

Besonders effektiv bei volatilen Instrumenten wie XAUUSD (Gold), wo Heiken Ashi dabei hilft, abgehackte Bewegungen herauszufiltern und starke Richtungsvorgaben zu erkennen.

Dies ist ein visuelles Analysetool, das eine bessere Entscheidungsfindung unterstützen soll - ohne Gewinngarantie.