Fair Value Gaps MT4

El Fair Value Gap (FVG) es un intervalo de precios en el que se ofrece liquidez a un lado del mercado, normalmente confirmado por un vacío de liquidez en los gráficos de plazos inferiores en el mismo intervalo de precios.

El precio puede "abrirse" para crear un vacío literal en la negociación, dando lugar a una brecha de precio real.

Los Gaps de Valor Justo son más comúnmente utilizados por los traders de acción de precios para identificar ineficiencias o desequilibrios en el mercado, indicando que la compra y la venta no son iguales.

Si sigue la estrategia de inversión de ICT o los conceptos de Smart Money, este indicador puede ser una herramienta valiosa para sus operaciones.

Un ICT Inversion Fair Value Gap, o FVG inverso, se produce cuando un gap de valor justo no consigue mantener su precio, lo que provoca que el precio se mueva más allá y rompa el gap. Esta situación marca el cambio inicial en el impulso del precio.





CÓMO UTILIZAR EL FVG/IFVG





Simplemente aplicando el indicador FVG/IFVG a su gráfico le mostrará los Fair Value Gaps existentes. Este sencillo indicador proporciona automáticamente a los usuarios objetivos que suelen llenarse, ya que representan desequilibrios del mercado.

Para entender completamente cómo utilizar el indicador FVG/IFVG, recomiendo aprender sobre los conceptos de dinero inteligente de las TIC.



