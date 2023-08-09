Fair Value Gaps MT4

El Fair Value Gap (FVG) es un intervalo de precios en el que se ofrece liquidez a un lado del mercado, normalmente confirmado por un vacío de liquidez en los gráficos de plazos inferiores en el mismo intervalo de precios.

El precio puede "abrirse" para crear un vacío literal en la negociación, dando lugar a una brecha de precio real.

Los Gaps de Valor Justo son más comúnmente utilizados por los traders de acción de precios para identificar ineficiencias o desequilibrios en el mercado, indicando que la compra y la venta no son iguales.

Si sigue la estrategia de inversión de ICT o los conceptos de Smart Money, este indicador puede ser una herramienta valiosa para sus operaciones.

Un ICT Inversion Fair Value Gap, o FVG inverso, se produce cuando un gap de valor justo no consigue mantener su precio, lo que provoca que el precio se mueva más allá y rompa el gap. Esta situación marca el cambio inicial en el impulso del precio.


CÓMO UTILIZAR EL FVG/IFVG

Simplemente aplicando el indicador FVG/IFVG a su gráfico le mostrará los Fair Value Gaps existentes. Este sencillo indicador proporciona automáticamente a los usuarios objetivos que suelen llenarse, ya que representan desequilibrios del mercado.

Para entender completamente cómo utilizar el indicador FVG/IFVG, recomiendo aprender sobre los conceptos de dinero inteligente de las TIC.


Romain Genillon
369
Romain Genillon 2025.04.23 19:24 
 

This indicator is great, reliable, and Cao even programmed this for MT5. This indicator helps me a lot every day, thank you.

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.03.02 21:09 
 

Good

Nazmul Hasan
1138
Nazmul Hasan 2025.02.19 09:21 
 

nice indicator. Using from last week. its helpful and easy to use

jesusmartin2007
54
jesusmartin2007 2025.11.19 22:50 
 

El indicador funciona muy bien y me ha sido muy, pero muy util. Gracias por facilitarlo para su uso y agradecido con su desarrollo.

Cao Minh Quang
71470
Respuesta del desarrollador Cao Minh Quang 2025.11.20 07:04
Thank you very much!!
Vishnuteja Ganapati
71
Vishnuteja Ganapati 2025.10.27 09:36 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Cao Minh Quang
71470
Respuesta del desarrollador Cao Minh Quang 2025.10.28 00:00
Thank you very much!!
Carmine Semonella
18
Carmine Semonella 2025.10.23 08:00 
 

una merda!!!

Cao Minh Quang
71470
Respuesta del desarrollador Cao Minh Quang 2025.10.23 12:50
what's the problem please let me know!
Nasirul Haque
30
Nasirul Haque 2025.10.09 07:02 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Cao Minh Quang
71470
Respuesta del desarrollador Cao Minh Quang 2025.10.09 07:05
Thank you very much!!
Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:52 
 

ГЭП не показывает

Cao Minh Quang
71470
Respuesta del desarrollador Cao Minh Quang 2025.05.14 06:35
Sorry can you describe the error clearly or give me a picture? I have tried a few pairs but have not seen the error.
Олександр Ляшок
18
Олександр Ляшок 2025.04.28 06:07 
 

Ок!

Cao Minh Quang
71470
Respuesta del desarrollador Cao Minh Quang 2025.04.28 06:33
Thanks bro!
Romain Genillon
369
Romain Genillon 2025.04.23 19:24 
 

This indicator is great, reliable, and Cao even programmed this for MT5. This indicator helps me a lot every day, thank you.

Cao Minh Quang
71470
Respuesta del desarrollador Cao Minh Quang 2025.04.23 23:42
Thank you very much!!
mulong316
25
mulong316 2025.04.18 13:28 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Cao Minh Quang
71470
Respuesta del desarrollador Cao Minh Quang 2025.04.18 13:30
yes bro!
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.03.02 21:09 
 

Good

Cao Minh Quang
71470
Respuesta del desarrollador Cao Minh Quang 2025.03.03 01:04
Thanks bro!
Nazmul Hasan
1138
Nazmul Hasan 2025.02.19 09:21 
 

nice indicator. Using from last week. its helpful and easy to use

Cao Minh Quang
71470
Respuesta del desarrollador Cao Minh Quang 2025.02.19 09:22
Thank you very much!!
merky16
335
merky16 2024.12.17 23:24 
 

Buen indicador, gracias por su trabajo

Cao Minh Quang
71470
Respuesta del desarrollador Cao Minh Quang 2024.12.18 00:59
Thanks bro!
Respuesta al comentario