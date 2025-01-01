Die Erklärung zur Geldpolitik der EZB enthält die Beschlüsse, die auf den geldpolitischen Sitzungen der EZB gefasst wurden. Das Statement umfasst in der Regel die Leitzinsen für die Banken, Entscheidungen über den Kauf von Vermögenswerten und kann Kommentare zu den wirtschaftlichen Bedingungen enthalten, die die Entscheidung der EZB beeinflusst haben.

Die offizielle Erklärung der EZB wird in der Regel vom Bankpräsidenten bekannt gegeben. Die Aufzeichnungen der Erklärung werden auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Regulierungsbehörde veröffentlicht. Die Regulierungsbehörde wählt die Themen, die in der Erklärung behandelt werden sollen, sorgfältig aus: Die Aktivitäten der Bank sollten offen sein, gleichzeitig versucht die Regulierungsbehörde jedoch, die Unabhängigkeit von möglichen politischen Einflüssen zu wahren.

Die Aussagen der EZB werden in der Regel von Analysten genau beobachtet, da das Verhalten des Euro weitgehend von der Entscheidung der Regulierungsbehörde abhängt. Wenn die Erklärung darauf hindeutet, dass die EZB die Geldpolitik in Zukunft möglicherweise straffen wird, wird dies als positiv für den Euro angesehen. Wenn sowohl die Entscheidung als auch die Erklärung des EZB-Präsidenten in den erwarteten Bandbreiten liegen, wird die Pressekonferenz kaum gravierende Auswirkungen auf die Devisenmärkte haben.