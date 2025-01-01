La dichiarazione di politica monetaria della BCE contiene le decisioni prese durante le riunioni di politica monetaria della BCE. La dichiarazione di solito copre i tassi di riferimento della banca, la decisione sugli acquisti di attività e può contenere commenti sulle condizioni economiche che hanno influenzato la decisione della BCE.

La dichiarazione ufficiale della BCE è di solito annunciata dal presidente della banca. I registri delle dichiarazioni sono pubblicati sul canale YouTube ufficiale del regolatore. Il regolatore seleziona attentamente gli argomenti da trattare nella dichiarazione: le attività della banca dovrebbero essere aperte ma, allo stesso tempo, il regolatore cerca di mantenere l'indipendenza da possibili interferenze politiche.

Le dichiarazioni della BCE sono solitamente attentamente monitorate dagli analisti poiché il comportamento dell'euro dipende in gran parte dalla decisione presa dal regolatore. Se la dichiarazione suggerisce che la BCE potrebbe inasprire la politica monetaria in futuro, ciò è considerato positivo per l'euro. Se sia la decisione che la dichiarazione del Presidente della BCE rientrano negli intervalli previsti, la conferenza stampa difficilmente avrà un impatto serio sui mercati valutari.