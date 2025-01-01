Заявление Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике (ECB Monetary Policy Statement) отражает результаты решений заседания ЕЦБ по обсуждению денежно-кредитной политики. Например, в ходе заявления представитель банка может сообщить о ключевых ставках, о покупке активов, а также дать комментарии об экономических условиях, повлиявших на решения комитета ЕЦБ.

Официальное заявление ЕЦБ обычно оглашает глава банка. Записи заявлений публикуются на официальном YouTube-канале регулятора и доступны для просмотра всем желающим. Регулятор тщательно выбирает темы для освещения в ходе заявления: с одной стороны, деятельность банка должна быть открытой, с другой стороны регулятор стремится сохранить независимость от возможного политического воздействия.

Обычно аналитики внимательно отслеживают заявления банка, поскольку заявления могут повлиять на поведение котировок евро. Если из риторики чиновника, оглашающего заявление, можно сделать вывод о том, что в дальнейшем регулятор будет ужесточать монетарную политику, это положительно сказывается на котировках единой валюты. Если же высказывания не выбиваются из ожидавшихся рамок, то заявление ЕЦБ по денежно-кредитное политике не окажет значительного влияния на валютные рынки.