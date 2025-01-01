A Declaração de Política Monetária do Banco Central Europeu (ECB Monetary Policy Statement) reflete os resultados das decisões da reunião do BCE após discutir sobre sua política monetária. Por exemplo, o representante do banco pode declarar suas principais taxas de juros, a compra de ativos, bem como comentar as condições econômicas que afetaram as decisões do comitê do BCE.

A declaração oficial do BCE é geralmente anunciada pelo presidente do banco. Os registros das declarações são publicados no canal oficial do regulador no YouTube e estão disponíveis para todos. O regulador seleciona cuidadosamente os tópicos a serem abordados durante a declaração, uma vez que, por um lado, as atividades do banco devem ser transparentes e, por outro, o regulador procura se manter independente de possíveis influências políticas.

Normalmente, os analistas monitoram de perto as declarações do banco, uma vez que podem afetar o comportamento da cotação do euro. O fato de seu discurso avisar que o regulador fará o aperto da política monetária terá um efeito positivo na cotação da moeda única. Se as declarações não ficarem em linha com a expetativa, elas não terão um impacto significativo no mercado de moedas.