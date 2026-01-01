ECB 통화 정책 성명은 ECB 통화 정책 회의 중에 이루어진 결정을 포함합니다. 이 성명은 보통 은행의 기준금리, 자산매입에 대한 결정을 다루고 있으며 ECB의 결정에 영향을 준 경제상황에 대한 설명을 포함할 수 있습니다.

ECB의 공식 성명은 보통 은행장이 발표합니다. 이 성명 기록은 규제 당국의 공식 유튜브 채널에 게재됩니다. 금감원은 성명서에서 다룰 주제를 신중히 선정하는데 은행의 활동은 공개되어야 하지만 동시에 정치적 간섭으로부터 독립성을 유지하고자 합니다.

ECB의 진술은 일반적으로 분석가들이 면밀하게 감시하는데, 유로화의 행동은 규제 기관이 내리는 결정에 크게 의존합니다. 만약 그 성명이 ECB가 미래에 통화정책을 강화할 수 있다고 시사한다면, 이것은 유로에 긍정적인 것으로 보입니다. 만약 그 결정과 ECB 대통령의 성명이 모두 예상 범위 내에 있다면, 기자회견은 환율 시장에 심각한 영향을 미치기는 어려울 것입니다.