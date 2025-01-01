DokumentationKategorien
Erhält eine Untermenge von der aktuellen sortierten Menge, die durch den minimalen und maximalen Wert gesetzt wurde.

bool GetViewBetween(
   T&  array[],         // Array
   T   lower_value,     // der kleinste Wert
   T   upper_value      // der größte Wert
   );

Parameter

&array[]

[out]  Array, in welchen die Untermenge geschrieben wird.

lower_value

[in]  Mindestwert des Bereichs.

upper_value

[in]  Höchstwert des Bereichs.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.