GetViewBetween

Erhält eine Untermenge von der aktuellen sortierten Menge, die durch den minimalen und maximalen Wert gesetzt wurde.

bool GetViewBetween(

T& array[],

T lower_value,

T upper_value

);

Parameter

&array[]

[out] Array, in welchen die Untermenge geschrieben wird.

lower_value

[in] Mindestwert des Bereichs.

upper_value

[in] Höchstwert des Bereichs.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.