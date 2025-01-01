- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
GetViewBetween
Erhält eine Untermenge von der aktuellen sortierten Menge, die durch den minimalen und maximalen Wert gesetzt wurde.
|
bool GetViewBetween(
Parameter
&array[]
[out] Array, in welchen die Untermenge geschrieben wird.
lower_value
[in] Mindestwert des Bereichs.
upper_value
[in] Höchstwert des Bereichs.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich true, andernfalls false.