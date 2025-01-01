- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
Overlaps
Stellt fest, ob sich die aktuelle sortierte Menge und die angegebenen Sammlung oder Array überlappen.
Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.
|
bool Overlaps(
Eine Version für die Arbeit mit einem Array.
|
bool Overlaps(
Parameter
*collection
[in] Sammlung für das Feststellen der Überlappung.
&collection[]
[in] Array für das Feststellen der Überlappung.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn sich die aktuelle sortierte Menge und die Sammlung oder der Array überlappen, andernfalls false.