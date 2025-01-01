Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCSortedSet<T>Contains AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Contains Stellt fest, ob die Menge ein Element mit dem angegebenen Wert enthält. bool Contains( T item // der gesuchte Wert ); Parameter item [in] Gesuchter Wert. Rückgabewert Gibt true zurück, wenn das Element mit dem angegebenen Wert in der Menge vorhanden ist, andernfalls false. Count Comparer