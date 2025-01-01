DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCSortedSet<T>Contains 

Contains

Stellt fest, ob die Menge ein Element mit dem angegebenen Wert enthält.

bool Contains(
    item     // der gesuchte Wert
   );

Parameter

item

[in]  Gesuchter Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn das Element mit dem angegebenen Wert in der Menge vorhanden ist, andernfalls false.