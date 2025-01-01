SetEquals

Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge alle Elemente der angegebenen Sammlung oder Arrays enthält.

Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

bool SetEquals(

ICollection<T>* collection

);

Eine Version für die Arbeit mit einem Array.

bool SetEquals(

T& array[]

);

Parameter

*collection

[in] Sammlungen für den Vergleich von Elementen.

&collection[]

[in] Array für den Vergleich von Elementen.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn es alle Elemente der angegebenen Sammlung oder des Arrays in der aktuellen sortierten Menge gibt, andernfalls false.