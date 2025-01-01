- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
SetEquals
Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge alle Elemente der angegebenen Sammlung oder Arrays enthält.
Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.
|
bool SetEquals(
Eine Version für die Arbeit mit einem Array.
|
bool SetEquals(
Parameter
*collection
[in] Sammlungen für den Vergleich von Elementen.
&collection[]
[in] Array für den Vergleich von Elementen.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn es alle Elemente der angegebenen Sammlung oder des Arrays in der aktuellen sortierten Menge gibt, andernfalls false.