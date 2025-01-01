SymmetricExceptWith

Führt die Operation der symmetrischen Differenz der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus. D.H. die aktuelle Sammlung (Array) wird nur die Elemente enthalten, die entweder im Quellobjekt oder im übergebenen Objekt vorhanden waren, aber nicht gleichzeitig in beiden.

Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

void SymmetricExceptWith(

ICollection<T>* collection

);

Eine Version für die Arbeit mit einem Array.

void SymmetricExceptWith(

T& array[]

);

Parameter

*collection

[in] Sammlung für die symmetrische Differenz.

&collection[]

[in] Array für die symmetrische Differenz.

Hinweis

Das Ergebnis wird in die aktuelle Sammlung (Array) geschrieben.