DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCSortedSet<T>Remove 

Remove

Entfernt das Auftreten des angegebenen Elements aus einer sortierten Menge.

bool Remove(
    item     // Wert des Elements
   );

Parameter

item

[in]  Wert des Elements, der entfernt werden muss.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.