Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCSortedSet<T>IsSubsetOf 

IsSubsetOf

Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge eine strikte Untermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist.

Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

bool IsSubsetOf(
   ICollection<T>*  collection     // Sammlung für das Feststellen des Verhältnisses
   );

Eine Version für die Arbeit mit einem Array.

bool IsSubsetOf(
   T&  array[]                     // Array für das Feststellen des Verhältnisses
   );

Parameter

*collection

[in]  Sammlung für das Feststellen des Verhältnisses.

&collection[]

[in]  Array für das Feststellen des Verhältnisses.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die aktuelle sortierte Menge eine Untermenge ist, andernfalls false.