Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCSortedSet<T>TryGetMin 

TryGetMin

Erhält das kleinste Element aus einer sortierten Menge.

bool TryGetMin(
   T&  max     // Variable, in welche der Wert geschrieben wird
   );

Parameter

&min

[out]  Variable, in welche der kleinste Wert geschrieben wird.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.