TryGetMin

Erhält das kleinste Element aus einer sortierten Menge.

bool  TryGetMin(
   T&            max      // Variable, in welche der Wert geschrieben wird
   );

Parameter

&min

[out]  Variable, in welche der kleinste Wert geschrieben wird.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.