Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCSortedSet<T>GetReverse 

GetReverse

Erhält eine Kopie der aktuellen sortierten Menge, in welcher sich alle Elemente in einer umgekehrten Reihenfolge befinden.

bool GetReverse(
   T&  array[]     // Array
   );

Parameter

&array[]

[out]  Array.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.