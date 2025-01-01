Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCSortedSet<T>GetReverse AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse GetReverse Erhält eine Kopie der aktuellen sortierten Menge, in welcher sich alle Elemente in einer umgekehrten Reihenfolge befinden. bool GetReverse( T& array[] // Array ); Parameter &array[] [out] Array. Rückgabewert Wenn erfolgreich true, andernfalls false. GetViewBetween CStack<T>