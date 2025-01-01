DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCSortedSet<T>Comparer 

Comparer

Gibt einen Pointer zur Schnittstelle IComparer<T> zurück, die für das Organisieren einer sortierten Menge verwendet wird.

IComparer<T>* Comparer() const;

Rückgabewert

Gibt einen Pointer zur Schnittstelle IComparer<T> zurück.