Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCSortedSet<T>Comparer AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Comparer Gibt einen Pointer zur Schnittstelle IComparer<T> zurück, die für das Organisieren einer sortierten Menge verwendet wird. IComparer<T>* Comparer() const; Rückgabewert Gibt einen Pointer zur Schnittstelle IComparer<T> zurück.