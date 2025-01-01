ExceptWith

Führt die Operation des Komplements der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus. D.h. entfernt aus der aktuellen Sammlung (Arrays) alle Elemente, die in der angegebenen Sammlung (Array) auch vorhanden sind.

Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

void ExceptWith(

ICollection<T>* collection

);

Eine Version für die Arbeit mit einem Array.

void ExceptWith(

T& array[]

);

Parameter

*collection

[in] Sammlung, die von der aktuellen sortierten Menge ausgenommen wird.

&collection[]

[in] Array, der von der aktuellen sortierten Menge ausgenommen wird.

Hinweis

Das Ergebnis wird in die aktuelle Sammlung (Array) geschrieben.