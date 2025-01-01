- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
CopyTo
Kopiert alle Elemente einer sortierten Menge in den angegebenen Array beginnend mit einem bestimmten Index.
int CopyTo(
Parameter
&dst_array[]
[out] Array, in den die Elemente einer Menge geschrieben werden.
dst_start=0
[in] Index im Array, mit welchem das Kopieren beginnt.
Rückgabewert
Gibt die Anzahl der kopierten Elemente zurück.