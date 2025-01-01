DokumentationKategorien
CSortedSet<T>Add 

Add

Fügt einer sortierten Menge ein Element hinzu.

bool Add(
    value     // Wert des Elements
   );

Parameter

value

[in]  Wert des Elements, das hinzugefügt wird.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.