Add

Fügt einer sortierten Menge ein Element hinzu.

bool  Add(
   T  value      // Wert des Elements
   );

Parameter

value
[in]  Wert des Elements, das hinzugefügt wird.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.