IsProperSubsetOf

Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Untermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist.

Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

bool IsProperSubsetOf(

ICollection<T>* collection

);

Eine Version für die Arbeit mit einem Array.

bool IsProperSubsetOf(

T& array[]

);

Parameter

*collection

[in] Sammlung für das Feststellen des Verhältnisses.

&collection[]

[in] Array für das Feststellen des Verhältnisses.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die aktuelle sortierte Menge eine strikte Untermenge ist, andernfalls false.