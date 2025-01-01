文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块交易信号模块日内时间过滤信号 

日内时间过滤信号

该模块基于市场模型在单位时间内的变化率的假设。使用此模块, 您能够用小时和周内日期来过滤从其它模块接收的信号。它可以提高生成信号的品质, 因为消减了不受欢迎的时间周期。在模块信号基础上制订交易决策的机制在 单独章节 里描述。

信号生成的条件

在以下部分, 您可以发现有关模块传递信号到智能交易的条件描述。

信号类型

条件描述

对于做多

无信号。

对于做空

无信号。

不反对做多

当前日期和时间符合指定参数。

不反对做空

当前日期和时间符合指定参数。

调整参数

该模块有以下可调整参数:

参数

描述

权值

模块信号权值的间隔为 0 至 1。

GoodHourOfDay

仅在指定日内小时内 (从 0 至 23) 时, 交易信号将被启用。如果值为 -1, 信号将会全天启用。

BadHoursOfDay

位字段。每个位字段对应一个日内小时 (0 位 - 0 hour, ..., 23 位 - 第 23 小时)。如果位值等于 0, 交易信号在相应的整个小时启用。如果位值等于 1, 交易信号在相应的整个小时禁用。指定数字呈现为二进制数, 且用作位掩码。

禁用小时的优先权高于启用小时。

GoodDayOfWeek

仅在指定周内日期 (从 0 至 6) 时, 交易信号将被启用。如果值为 -1, 信号将会所有天启用。

BadDaysOfWeek

位字段。每个位字段对应一个周内日期 (0 位 - 周日, ..., 6 位 - 周六)。如果位值等于 0, 交易信号在相应的整日启用。如果位值等于 1, 交易信号在相应的整日禁用。指定数字呈现为二进制数, 且用作位掩码。

禁用日的优先权高于启用日。

 