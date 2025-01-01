日内时间过滤信号

该模块基于市场模型在单位时间内的变化率的假设。使用此模块, 您能够用小时和周内日期来过滤从其它模块接收的信号。它可以提高生成信号的品质, 因为消减了不受欢迎的时间周期。在模块信号基础上制订交易决策的机制在 单独章节 里描述。

信号生成的条件

在以下部分, 您可以发现有关模块传递信号到智能交易的条件描述。

信号类型 条件描述 对于做多 无信号。 对于做空 无信号。 不反对做多 当前日期和时间符合指定参数。 不反对做空 当前日期和时间符合指定参数。

调整参数

该模块有以下可调整参数: