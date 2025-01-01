- 加速计振荡器指标信号
- 自适应移动均线指标信号
- 动量振荡器指标信号
- 空头力度振荡器信号
- 多头力度振荡器信号
- 商品通道指数振荡器信号
- DeMarker 振荡器信号
- 双重指数移动均线指标信号
- 包络线指标信号
- 分形自适应移动均线指标信号
- 日内时间过滤信号
- MACD 振荡器信号
- 移动均线指标信号
- 抛物线转向指标信号
- 相对强度指数振荡器信号
- 相对动量指数振荡器信号
- 随机振荡器信号
- 三重指数均线振荡器信号
- 三重指数移动均线指标信号
- 威廉姆斯百分比范围振荡器信号
日内时间过滤信号
该模块基于市场模型在单位时间内的变化率的假设。使用此模块, 您能够用小时和周内日期来过滤从其它模块接收的信号。它可以提高生成信号的品质, 因为消减了不受欢迎的时间周期。在模块信号基础上制订交易决策的机制在 单独章节 里描述。
信号生成的条件
在以下部分, 您可以发现有关模块传递信号到智能交易的条件描述。
|
信号类型
|
条件描述
|
对于做多
|
无信号。
|
对于做空
|
无信号。
|
不反对做多
|
当前日期和时间符合指定参数。
|
不反对做空
|
当前日期和时间符合指定参数。
调整参数
该模块有以下可调整参数:
|
参数
|
描述
|
权值
|
模块信号权值的间隔为 0 至 1。
|
GoodHourOfDay
|
仅在指定日内小时内 (从 0 至 23) 时, 交易信号将被启用。如果值为 -1, 信号将会全天启用。
|
BadHoursOfDay
|
位字段。每个位字段对应一个日内小时 (0 位 - 0 hour, ..., 23 位 - 第 23 小时)。如果位值等于 0, 交易信号在相应的整个小时启用。如果位值等于 1, 交易信号在相应的整个小时禁用。指定数字呈现为二进制数, 且用作位掩码。
禁用小时的优先权高于启用小时。
|
GoodDayOfWeek
|
仅在指定周内日期 (从 0 至 6) 时, 交易信号将被启用。如果值为 -1, 信号将会所有天启用。
|
BadDaysOfWeek
|
位字段。每个位字段对应一个周内日期 (0 位 - 周日, ..., 6 位 - 周六)。如果位值等于 0, 交易信号在相应的整日启用。如果位值等于 1, 交易信号在相应的整日禁用。指定数字呈现为二进制数, 且用作位掩码。
禁用日的优先权高于启用日。