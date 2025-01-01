文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块交易信号模块抛物线转向指标信号 

抛物线转向指标信号

该信号模块基于 抛物线转向 指标的市场模型。关于从模块那里获取信号并制订交易决策的机制在 单独章节 里描述。

信号生成的条件

在以下部分, 您可以发现有关模块传递信号到智能交易的条件描述。

信号类型

条件描述

对于做多

反转 ― 指标在所分析的柱线上低于价格, 且在前根柱线上高于价格。

抛物线转向 - 做多信号

对于做空

反转 ― 指标在所分析的柱线上高于价格, 且在前根柱线上低于价格。

抛物线转向 - 做空信号

不反对做多

价格在指标之上。

不反对做空

价格在指标之下。

注释

依据智能交易的操作模式 ("每笔报价" 或 "只做开盘价") 所分析的柱线即可是当前柱线 (索引为 0), 也可是最后一根形成的柱线 (索引为 1)。

调整参数

该模块有以下可调整参数:

参数

描述

权值

模块信号权值的间隔为 0 至 1。

Step

指标速度的增量。

Maximum

指标与价格聚合的最大速率。

 