抛物线转向指标信号

该信号模块基于 抛物线转向 指标的市场模型。关于从模块那里获取信号并制订交易决策的机制在 单独章节 里描述。

信号生成的条件

在以下部分, 您可以发现有关模块传递信号到智能交易的条件描述。

信号类型 条件描述 对于做多 反转 ― 指标在所分析的柱线上低于价格, 且在前根柱线上高于价格。 对于做空 反转 ― 指标在所分析的柱线上高于价格, 且在前根柱线上低于价格。 不反对做多 价格在指标之上。 不反对做空 价格在指标之下。

注释

依据智能交易的操作模式 ("每笔报价" 或 "只做开盘价") 所分析的柱线即可是当前柱线 (索引为 0), 也可是最后一根形成的柱线 (索引为 1)。

调整参数

该模块有以下可调整参数: