Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit OpenCLCLSetKernelArgMemLocal
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMemLocal
Setzt den lokalen Puffer als Argument der kernel-Funktion.
|
bool CLSetKernelArgMemLocal(
Parameter
kernel
[in] Handle des Kernels eines OpenCL Programms.
arg_index
[in] Nummer des Arguments der Funktion, die Nummerierung beginnt mit Null.
local_mem_size
[in] Puffergröße in Bytes.
Rückgabewert
Gibt true bei einer erfolgreichen Ausführung zurück, andernfalls false. Um Fehlerdetails abzurufen, verwenden Sie die Funktion GetLastError().