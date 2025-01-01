CLSetKernelArgMemLocal

Setzt den lokalen Puffer als Argument der kernel-Funktion.

bool CLSetKernelArgMemLocal(

int kernel,

uint arg_index,

ulong local_mem_size

);

Parameter

kernel

[in] Handle des Kernels eines OpenCL Programms.

arg_index

[in] Nummer des Arguments der Funktion, die Nummerierung beginnt mit Null.

local_mem_size

[in] Puffergröße in Bytes.

Rückgabewert

Gibt true bei einer erfolgreichen Ausführung zurück, andernfalls false. Um Fehlerdetails abzurufen, verwenden Sie die Funktion GetLastError().