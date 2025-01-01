DokumentationKategorien
Setzt den lokalen Puffer als Argument der kernel-Funktion.

bool  CLSetKernelArgMemLocal(
   int    kernel,           // Handle des Kernels des OpenCL Programms
   uint   arg_index,        // Nummer des Arguments der OpenCL-Funktion
   ulong  local_mem_size    // Puffergröße
   );

Parameter

kernel

[in]  Handle des Kernels eines OpenCL Programms.

arg_index

[in]  Nummer des Arguments der Funktion, die Nummerierung beginnt mit Null.

local_mem_size

[in]  Puffergröße in Bytes.

Rückgabewert

Gibt true bei einer erfolgreichen Ausführung zurück, andernfalls false. Um Fehlerdetails abzurufen, verwenden Sie die Funktion GetLastError().