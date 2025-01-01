DokumentationKategorien
CLExecutionStatus

Gibt den Ausführungsstatus eines OpenCL Programms zurück.

int  CLExecutionStatus(
   int   kernel            // Handle des Kernels des OpenCL Programms
   );

Parameter

kernel

[in]  Handle des Kernels eines OpenCL Programms.

Rückgabewert

Gibt den Ausführungsstatus des OpenCL Programms zurück. Es kann einen der folgenden Werte einnehmen:

  • CL_COMPLETE=0  - Programm beendet,
  • CL_RUNNING=1 – wird ausgeführt,
  • CL_SUBMITTED=2 – zur Ausführung übermittelt,
  • CL_QUEUED=3 – steht auf der Warteliste zur Ausführung,
  • -1 (minus eins ) – bei derAusführung von CLExecutionStatus() ist ein Fehler aufgetreten.