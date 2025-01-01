Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit OpenCLCLExecutionStatus
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLExecutionStatus
Gibt den Ausführungsstatus eines OpenCL Programms zurück.
|
int CLExecutionStatus(
Parameter
kernel
[in] Handle des Kernels eines OpenCL Programms.
Rückgabewert
Gibt den Ausführungsstatus des OpenCL Programms zurück. Es kann einen der folgenden Werte einnehmen:
- CL_COMPLETE=0 - Programm beendet,
- CL_RUNNING=1 – wird ausgeführt,
- CL_SUBMITTED=2 – zur Ausführung übermittelt,
- CL_QUEUED=3 – steht auf der Warteliste zur Ausführung,
- -1 (minus eins ) – bei derAusführung von CLExecutionStatus() ist ein Fehler aufgetreten.