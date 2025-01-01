CLExecutionStatus

Gibt den Ausführungsstatus eines OpenCL Programms zurück.

int CLExecutionStatus(

int kernel

);

Parameter

kernel

[in] Handle des Kernels eines OpenCL Programms.

Rückgabewert

Gibt den Ausführungsstatus des OpenCL Programms zurück. Es kann einen der folgenden Werte einnehmen: