MQL5 ReferansıOpenCL ile ÇalışmaCLSetKernelArgMemLocal
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMemLocal
Yerel tamponu kernel fonksiyonunun bir argümanı olarak ayarlar.
|
bool CLSetKernelArgMemLocal(
Parametreler
kernel
[in] Bir OpenCL programının kernelinin tanıtıcı değeri.
arg_index
[in] Fonksiyon argümanının numarası - numaralama sıfır ile başlar.
local_mem_size
[in] Tampon büyüklüğü.
Dönüş Değeri
Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.