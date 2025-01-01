DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıOpenCL ile ÇalışmaCLSetKernelArgMemLocal 

CLSetKernelArgMemLocal

Yerel tamponu kernel fonksiyonunun bir argümanı olarak ayarlar.

bool  CLSetKernelArgMemLocal(
   int    kernel,           // OpenCL programı kernelinin işleyicisi
   uint   arg_index,        // OpenCL fonksiyonunun argüman numarası
   ulong  local_mem_size    // tampon boyutu
   );

Parametreler

kernel

[in]  Bir OpenCL programının kernelinin tanıtıcı değeri.

arg_index

[in]  Fonksiyon argümanının numarası - numaralama sıfır ile başlar.

local_mem_size

[in]  Tampon büyüklüğü.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.