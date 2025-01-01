DocumentaciónSecciones
Define el búfer local como argumento de la función núcleo.

bool  CLSetKernelArgMemLocal(
   int    kernel,           // manejador para el núcleo del programa OpenCL
   uint   arg_index,        // número del argumento OpenCL de función
   ulong  local_mem_size    // tamaño del búfer
   );

Parámetros

kernel

[in]  Manejador para el núcleo del programa OpenCL.

arg_index

[in]  Número del argumento de la función, la numeración se comienza desde cero.

local_mem_size

[in]  Tamaño del búfer en bytes.

Valor devuelto

En caso del éxito la función devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().