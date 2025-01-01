Manual de referencia de MQL5Trabajo con OpenCLCLSetKernelArgMemLocal
CLSetKernelArgMemLocal
Define el búfer local como argumento de la función núcleo.
bool CLSetKernelArgMemLocal(
Parámetros
kernel
[in] Manejador para el núcleo del programa OpenCL.
arg_index
[in] Número del argumento de la función, la numeración se comienza desde cero.
local_mem_size
[in] Tamaño del búfer en bytes.
Valor devuelto
En caso del éxito la función devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().