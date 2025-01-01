MQL5 ReferenceWorking with OpenCLCLSetKernelArgMemLocal
CLSetKernelArgMemLocal
Sets the local buffer as an argument of the kernel function.
bool CLSetKernelArgMemLocal(
Parameters
kernel
[in] Handle to a kernel of the OpenCL program.
arg_index
[in] The number of the function argument, numbering starts with zero.
local_mem_size
[in] Buffer size in bytes.
Return Value
Returns true if successful, otherwise returns false. For information about the error, use the GetLastError() function.