MQL5 Reference > Working with OpenCL > CLSetKernelArgMemLocal 

CLSetKernelArgMemLocal

Sets the local buffer as an argument of the kernel function.

bool  CLSetKernelArgMemLocal(
   int    kernel,           // handle to a kernel of an OpenCL program
   uint   arg_index,        // number of the OpenCL function argument
   ulong  local_mem_size    // buffer size
   );

Parameters

kernel

[in]  Handle to a kernel of the OpenCL program.

arg_index

[in]  The number of the function argument, numbering starts with zero.

local_mem_size

[in]  Buffer size in bytes.

Return Value

Returns true if successful, otherwise returns false. For information about the error, use the GetLastError() function.