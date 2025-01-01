MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLSetKernelArgMemLocal
CLSetKernelArgMemLocal
ローカルバッファをカーネル関数の引数として設定します。
bool CLSetKernelArgMemLocal(
パラメータ
kernel
[in] OpenCL プログラムカーネルのハンドル
arg_index
[in] OpenCL 関数の引数の番号（番号付けはゼロから）
local_mem_size
[in] バイト単位でのバッファサイズ
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。