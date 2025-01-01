ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLSetKernelArgMemLocal 

CLSetKernelArgMemLocal

ローカルバッファをカーネル関数の引数として設定します。

bool  CLSetKernelArgMemLocal(
  int    kernel,          // OpenCLプログラムのカーネルへのハンドル
  uint   arg_index,        // OpenCL関数の引数の数
  ulong  local_mem_size   // バッファサイズ
  );

パラメータ

kernel

[in]  OpenCL プログラムカーネルのハンドル

arg_index

[in]  OpenCL 関数の引数の番号（番号付けはゼロから）

local_mem_size

[in]  バイト単位でのバッファサイズ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。