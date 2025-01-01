MQL5 RiferimentoLavorare con OpenCLCLSetKernelArgMemLocal
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMemLocal
Imposta il buffer locale come argomento della funzione del kernel.
|
bool CLSetKernelArgMemLocal(
Parametri
kernel
[in] Handle al kernel del programma OpenCL.
arg_index
[in] Il numero di argomento della funzione, la numerazione inizia con lo zero.
local_mem_size
[in] Grandezza del buffer in byte.
Valore di Ritorno
Restituisce true in caso di successo, altrimenti restituisce false. Per informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().