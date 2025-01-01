DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento
CLSetKernelArgMemLocal 

CLSetKernelArgMemLocal

Imposta il buffer locale come argomento della funzione del kernel.

bool  CLSetKernelArgMemLocal(
   int    kernel,           // handle al kernel di un programma OpenCL
   uint   arg_index,        // numero di argomenti funzione OpenCL
   ulong  local_mem_size    // grandezza buffer
   );

Parametri

kernel

[in]  Handle al kernel del programma OpenCL.

arg_index

[in] Il numero di argomento della funzione, la numerazione inizia con lo zero.

local_mem_size

[in] Grandezza del buffer in byte.

Valore di Ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti restituisce false. Per informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().