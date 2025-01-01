ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Работа с OpenCLCLSetKernelArgMemLocal 

CLSetKernelArgMemLocal

Задаёт локальный буфер в качестве аргумента kernel-функции.

bool  CLSetKernelArgMemLocal(
   int    kernel,           // хендл на кернел OpenCL программы
   uint   arg_index,        // номер аргумента OpenCL функции
   ulong  local_mem_size    // размер буфера
   );

Параметры

kernel

[in]  Хендл на кернел программы OpenCL.

arg_index

[in]  Номер аргумента функции, нумерация начинается с нуля.

local_mem_size

[in]  Размер буфера в байтах.

Возвращаемое значение

Возвращает true при успешном выполнении, в противном случае false. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().