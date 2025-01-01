文档部分
CLSetKernelArgMemLocal

设置本地缓冲区作为内核函数参数。

bool  CLSetKernelArgMemLocal(
   int    kernel,           // 处理OpenCL程序的内核
   uint   arg_index,        // OpenCL函数参数的数值
   ulong  local_mem_size    // 缓冲区大小
   );

参数

kernel

[in]  处理OpenCL程序的内核。

arg_index

[in] 函数参数的数值，从0开始计数。

local_mem_size

[in]  缓冲区的字节大小。

返回值

如果成功返回true，否则返回false。如果出现错误信息，请使用GetLastError() 函数。