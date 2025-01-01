MQL5参考使用OpenCL工作CLSetKernelArgMemLocal
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMemLocal
设置本地缓冲区作为内核函数参数。
bool CLSetKernelArgMemLocal(
参数
kernel
[in] 处理OpenCL程序的内核。
arg_index
[in] 函数参数的数值，从0开始计数。
local_mem_size
[in] 缓冲区的字节大小。
返回值
如果成功返回true，否则返回false。如果出现错误信息，请使用GetLastError() 函数。