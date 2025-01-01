Référence MQL5Utilisation d'OpenCLCLSetKernelArgMemLocal
CLSetKernelArgMemLocal
Définit le buffer local comme un argument de la fonction du noyau.
|
bool CLSetKernelArgMemLocal(
Paramètres
kernel
[in] Handle sur le noyau d'un programme OpenCL.
arg_index
[in] L'indice de l'argument de la fonction, la numérotation commence à zéro.
local_mem_size
[in] Taille du buffer en octets.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon retourne false. Pour plus d'informations sur l'erreur, utiliser la fonction GetLastError().