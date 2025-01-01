DocumentationSections
Référence MQL5Utilisation d'OpenCLCLSetKernelArgMemLocal 

CLSetKernelArgMemLocal

Définit le buffer local comme un argument de la fonction du noyau.

bool  CLSetKernelArgMemLocal(
   int    kernel,           // handle sur le noyau d'un programme OpenCL
   uint   arg_index,        // indice de l'argument de la fonction OpenCL
   ulong  local_mem_size    // taille du buffer
   );

Paramètres

kernel

[in]  Handle sur le noyau d'un programme OpenCL.

arg_index

[in]  L'indice de l'argument de la fonction, la numérotation commence à zéro.

local_mem_size

[in]  Taille du buffer en octets.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon retourne false. Pour plus d'informations sur l'erreur, utiliser la fonction GetLastError().