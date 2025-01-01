CLSetKernelArgMemLocal

Définit le buffer local comme un argument de la fonction du noyau.

bool CLSetKernelArgMemLocal(

int kernel,

uint arg_index,

ulong local_mem_size

);

Paramètres

kernel

[in] Handle sur le noyau d'un programme OpenCL.

arg_index

[in] L'indice de l'argument de la fonction, la numérotation commence à zéro.

local_mem_size

[in] Taille du buffer en octets.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon retourne false. Pour plus d'informations sur l'erreur, utiliser la fonction GetLastError().