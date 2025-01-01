문서화섹션
로컬 버퍼를 커널 함수의 인수로 설정합니다.

bool  CLSetKernelArgMemLocal(
   int    kernel,           // OpenCL 프로그램의 커널에 대한 핸들링
   uint   arg_index,        // OpenCL 함수 인수 수
   ulong  local_mem_size    // 버퍼 사이즈
   );

Parameter

kernel

[in]  OpenCL 프로그램의 커널에 대한 핸들.

arg_index

[in]  함수 인수의 숫자, 번호 매기는 0으로 시작함.

local_mem_size

[in]  버퍼 크기(바이트).

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.