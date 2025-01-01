CLGetInfoString

Gibt den string Wert des Eigenschafts für ein OpenCL-Objekt oder Gerät zurück.

bool CLGetInfoString(

int handle,

ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING prop,

string& value

);

Optionen

handle

[in] Handle auf ein OpenCL-Objekt oder Nummer des OpenCL-Geräts. Nummerierung der OpenCL-Geräte startet mit Null.

prop

[in] Typ der angeforderten Eigenschaft von der Enumeration ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING, deren Wert Sie erhalten möchten.

value

[out] String den Wert der Eigenschaft zu erhalten.

Rückgabewert

true beim Erfolg oder false beim Fehler. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING

Identifier Beschreibung CL_PLATFORM_PROFILE CL_PLATFORM_PROFILE - Profil von OpenCL. Der Profilname kann ein der folgenden Werte sein: FULL_PROFILE - Implementierung unterstützt OpenCL (Funktionalität ist als Teil der Kernspezifikation definiert und erfordert keine zusätzlichen Erweiterungen für OpenCL Unterstützung);

EMBEDDED_PROFILE - Implementierung unterstützt OpenCL in Form einer Ergänzung. Ergänztes Profil wird als Teilmenge für jede Version von OpenCL definiert. CL_PLATFORM_VERSION OpenCL-Version CL_PLATFORM_VENDOR Name des Geräteherstellers CL_PLATFORM_EXTENSIONS Liste der von der Plattform unterstützten Erweiterungen. Erweiterungennamen müssen von allen Geräten, die mit dieser Plattform verbunden sind, unterstützt werden CL_DEVICE_NAME Gerätename CL_DEVICE_VENDOR Name des Herstellers CL_DRIVER_VERSION Version von OpenCL-Treiber in Format major_number.minor_number CL_DEVICE_PROFILE Profil des OpenCL-Gerätes. Der Profilname kann ein der folgenden Werte sein: FULL_PROFILE - Implementierung unterstützt OpenCL (Funktionalität ist als Teil der Kernspezifikation definiert und erfordert keine zusätzlichen Erweiterungen für OpenCL Unterstützung);

EMBEDDED_PROFILE - Implementierung unterstützt OpenCL in Form einer Ergänzung. Ergänztes Profil wird als Teilmenge für jede Version von OpenCL definiert. CL_DEVICE_VERSION Version von OpenCL in Format "OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>" CL_DEVICE_EXTENSIONS Liste der vom Gerät unterstützten Erweiterungen. Die Liste kann vom Hersteller unterstützten Erweiterungen erhalten und kann einen oder mehrere zugelassene Namen haben: cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_fp16 cl_khr_gl_sharing cl_khr_gl_event cl_khr_d3d10_sharing cl_khr_dx9_media_sharing cl_khr_d3d11_sharing CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS Liste der vom Gerät unterstützten Kernel, getrennten mit ";". CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION Maximale Version, die vom Compiler für dieses Gerät unterstützt ist. Format der Version: "OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> " CL_ERROR_DESCRIPTION Beschreibung eines OpenCL-Fehlers als Text

Beispiel: