- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoString
Gibt den string Wert des Eigenschafts für ein OpenCL-Objekt oder Gerät zurück.
|
bool CLGetInfoString(
Optionen
handle
[in] Handle auf ein OpenCL-Objekt oder Nummer des OpenCL-Geräts. Nummerierung der OpenCL-Geräte startet mit Null.
prop
[in] Typ der angeforderten Eigenschaft von der Enumeration ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING, deren Wert Sie erhalten möchten.
value
[out] String den Wert der Eigenschaft zu erhalten.
Rückgabewert
true beim Erfolg oder false beim Fehler. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().
|
Identifier
|
Beschreibung
|
CL_PLATFORM_PROFILE
|
CL_PLATFORM_PROFILE - Profil von OpenCL. Der Profilname kann ein der folgenden Werte sein:
|
CL_PLATFORM_VERSION
|
OpenCL-Version
|
CL_PLATFORM_VENDOR
|
Name des Geräteherstellers
|
CL_PLATFORM_EXTENSIONS
|
Liste der von der Plattform unterstützten Erweiterungen. Erweiterungennamen müssen von allen Geräten, die mit dieser Plattform verbunden sind, unterstützt werden
|
CL_DEVICE_NAME
|
Gerätename
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
Name des Herstellers
|
CL_DRIVER_VERSION
|
Version von OpenCL-Treiber in Format major_number.minor_number
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
Profil des OpenCL-Gerätes. Der Profilname kann ein der folgenden Werte sein:
|
CL_DEVICE_VERSION
|
Version von OpenCL in Format "OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>"
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
Liste der vom Gerät unterstützten Erweiterungen. Die Liste kann vom Hersteller unterstützten Erweiterungen erhalten und kann einen oder mehrere zugelassene Namen haben:
cl_khr_int64_base_atomics
cl_khr_int64_extended_atomics
cl_khr_fp16
cl_khr_gl_sharing
cl_khr_gl_event
cl_khr_d3d10_sharing
cl_khr_dx9_media_sharing
cl_khr_d3d11_sharing
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
Liste der vom Gerät unterstützten Kernel, getrennten mit ";".
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
Maximale Version, die vom Compiler für dieses Gerät unterstützt ist. Format der Version:
"OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> "
|
CL_ERROR_DESCRIPTION
|
Beschreibung eines OpenCL-Fehlers als Text
Beispiel:
|
void OnStart()