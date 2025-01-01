MQL5 ReferenceWorking with OpenCLCLSetKernelArgMem
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMem
Sets an OpenCL buffer as a parameter of the OpenCL function.
|
bool CLSetKernelArgMem(
Parameters
kernel
[in] Handle to a kernel of the OpenCL program.
arg_index
[in] The number of the function argument, numbering starts with zero.
cl_mem_handle
[in] A handle to an OpenCL buffer.
Return Value
Returns true if successful, otherwise returns false. For information about the error, use the GetLastError() function.