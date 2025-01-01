- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoString
OpenCL オブジェクトまたはデバイスのプロパティの string 値を返します。
|
bool CLGetInfoString(
パラメータ
handle
[in] OpenCL オブジェクトハンドルまたはOpenCL デバイス番号。OpenCL デバイス番号付けはゼロで始まります。
prop
[in] 値の取得に使用される ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING 列挙からのリクエストされたプロパティ
value
[out] プロパティ値を受け取る文字列
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。
|
識別子
|
説明
|
CL_PLATFORM_PROFILE
|
CL_PLATFORM_PROFILE - OpenCL プロファイル。プロファイル名は次のうちの 1 つです。
|
CL_PLATFORM_VERSION
|
OpenCL バージョン
|
CL_PLATFORM_VENDOR
|
プラットフォームベンダー名
|
CL_PLATFORM_EXTENSIONS
|
プラットフォームでサポートされている拡張機能のリスト。拡張名は、このプラットフォームに関連する全てのデバイスによってサポートされる必要があります。
|
CL_DEVICE_NAME
|
デバイス名
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
ベンダー名
|
CL_DRIVER_VERSION
|
major_number.minor_number 形式での OpenCL ドライババージョン
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
OpenCL デバイスプロファイル。プロファイル名は次のうちの 1 つです。
|
CL_DEVICE_VERSION
|
「OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>」 形式での OpenCL バージョン
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
デバイスがサポートしている拡張機能のリストリストは、ベンダーがサポートしている拡張機能ならびに1つ以上の承認された名称を含みます。
cl_khr_int64_base_atomics
cl_khr_int64_extended_atomics
cl_khr_fp16
cl_khr_gl_sharing
cl_khr_gl_event
cl_khr_d3d10_sharing
cl_khr_dx9_media_sharing
cl_khr_d3d11_sharing
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
サポートされたカーネルは「;」で区切られます。
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
このデバイス用のコンパイラでサポートされている最大バージョン。バージョン形式：
「OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> 」
|
CL_ERROR_DESCRIPTION
|
OpenCLエラーのテキスト記述
例:
|
void OnStart()