- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoString
Возвращает строковое значение свойства для OpenCL-объекта или устройства.
|
bool CLGetInfoString(
Параметры
handle
[in] Хендл на объект OpenCL или номер OpenCL устройства. Нумерация OpenCL устройств начинается с нуля.
prop
[in] Тип запрашиваемого свойства из перечисления ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING, значение которого нужно получить.
value
[out] Строка для получения значения свойства.
Возвращаемое значение
true при успешном выполнении или false в случае ошибки. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().
|
Идентификатор
|
Описание
|
CL_PLATFORM_PROFILE
|
CL_PLATFORM_PROFILE - Профиль OpenCL. Имя профиля может быть одним из значений:
|
CL_PLATFORM_VERSION
|
Версия OpenCL
|
CL_PLATFORM_VENDOR
|
Название производителя устройства
|
CL_PLATFORM_EXTENSIONS
|
Список расширений, поддерживаемых платформой. Названия расширений должны поддерживаться всеми устройствами, связанными с данной платформой
|
CL_DEVICE_NAME
|
Название устройства
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
Название производителя
|
CL_DRIVER_VERSION
|
Версия драйвера OpenCL в формате major_number.minor_number
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
Профиль OpenCL устройства. Имя профиля может быть одним из следующих значений:
|
CL_DEVICE_VERSION
|
Версия OpenCL в формате "OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>"
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
Список расширений, поддерживаемых устройством. Список может включать расширения, поддерживаемые производителем и содержать один или более одобренных имен:
cl_khr_int64_base_atomics
cl_khr_int64_extended_atomics
cl_khr_fp16
cl_khr_gl_sharing
cl_khr_gl_event
cl_khr_d3d10_sharing
cl_khr_dx9_media_sharing
cl_khr_d3d11_sharing
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
Список кернелов, поддерживаемых устройством, разделенных ";" .
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
Максимальная версия, поддерживаемая компилятором для данного устройства. Формат версии:
"OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> "
|
CL_ERROR_DESCRIPTION
|
Текстовое описание ошибки OpenCL
Пример:
|
void OnStart()