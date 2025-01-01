CL_PLATFORM_PROFILE CL_PLATFORM_PROFILE - OpenCL 프로파일. 프로파일 이름은 다음 값 중 하나일 수 있습니다. FULL_PROFILE - 구현은 OpenCL을 지원합니다(기능은 OpenCL 지원을 위한 추가 확장 없이 커널 규격의 일부로 정의됨).

EMBEDDED_PROFILE - 구현은 추가적으로 OpenCL을 지원합니다. 수정된 프로파일은 각 OpenCL 버전에 대한 하위 집합으로 정의됩니다.

CL_PLATFORM_VERSION OpenCL 버전

CL_PLATFORM_VENDOR 플랫폼 벤더 이름

CL_PLATFORM_EXTENSIONS 플랫폼에서 지원되는 확장 목록. 이 플랫폼과 관련된 모든 장치에서 확장명을 지원해야 합니다.

CL_DEVICE_NAME 장치명

CL_DEVICE_VENDOR 벤더명

CL_DRIVER_VERSION major_number.minor_number 형식의 OpenCL 드라이버 버전

CL_DEVICE_PROFILE OpenCL 디바이스 프로파일. 프로파일 이름은 다음 값 중 하나일 수 있습니다. FULL_PROFILE - 구현은 OpenCL을 지원합니다(기능은 OpenCL 지원을 위한 추가 확장 없이 커널 규격의 일부로 정의됨).

EMBEDDED_PROFILE - 구현은 추가적으로 OpenCL을 지원합니다. 수정된 프로파일은 각 OpenCL 버전에 대한 하위 집합으로 정의됩니다.

CL_DEVICE_VERSION "OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>" 포맷의 OpenCL 버전

CL_DEVICE_EXTENSIONS 장치에서 지원하는 확장 목록. 이 목록에는 벤더가 지원하는 확장명과 하나 이상의 승인된 이름이 포함될 수 있습니다. cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_fp16 cl_khr_gl_sharing cl_khr_gl_event cl_khr_d3d10_sharing cl_khr_dx9_media_sharing cl_khr_d3d11_sharing

CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS 지원되는 커널 목록은 ";"로 구분됩니다.

CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION 이 장치에 대해 컴파일러가 지원하는 최대 버전. 버전 포맷: "OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> "