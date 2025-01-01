- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoString
OpenCL 개체 또는 디바이스에 대한 속성의 문자열 값을 반환합니다.
|
bool CLGetInfoString(
Parameter
handle
[in] OpenCL 개체 핸들 또는 OpenCL 장치 번호. OpenCL 장치의 넘버링은 0부터 시작합니다.
prop
[in] ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING 열거값에서 요청된 속성의 유형이며, 값을 구해야 합니다.
value
[out] 속성 값을 수신하는 문자열.
반환값
성공적이면 true, 아니면 false. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.
|
식별자
|
설명
|
CL_PLATFORM_PROFILE
|
CL_PLATFORM_PROFILE - OpenCL 프로파일. 프로파일 이름은 다음 값 중 하나일 수 있습니다.
|
CL_PLATFORM_VERSION
|
OpenCL 버전
|
CL_PLATFORM_VENDOR
|
플랫폼 벤더 이름
|
CL_PLATFORM_EXTENSIONS
|
플랫폼에서 지원되는 확장 목록. 이 플랫폼과 관련된 모든 장치에서 확장명을 지원해야 합니다.
|
CL_DEVICE_NAME
|
장치명
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
벤더명
|
CL_DRIVER_VERSION
|
major_number.minor_number 형식의 OpenCL 드라이버 버전
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
OpenCL 디바이스 프로파일. 프로파일 이름은 다음 값 중 하나일 수 있습니다.
|
CL_DEVICE_VERSION
|
"OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>" 포맷의 OpenCL 버전
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
장치에서 지원하는 확장 목록. 이 목록에는 벤더가 지원하는 확장명과 하나 이상의 승인된 이름이 포함될 수 있습니다.
cl_khr_int64_base_atomics
cl_khr_int64_extended_atomics
cl_khr_fp16
cl_khr_gl_sharing
cl_khr_gl_event
cl_khr_d3d10_sharing
cl_khr_dx9_media_sharing
cl_khr_d3d11_sharing
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
지원되는 커널 목록은 ";"로 구분됩니다.
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
이 장치에 대해 컴파일러가 지원하는 최대 버전. 버전 포맷:
"OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> "
|
CL_ERROR_DESCRIPTION
|
OpenCL 에러에 대한 설명
예:
|
void OnStart()