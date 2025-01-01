CL_PLATFORM_PROFILE CL_PLATFORM_PROFILE - OpenCL Profili. Profil ismi şu değerlerden biri olabilir: FULL_PROFILE - uygulama OpenCL'i destekler (işlevsellik, OpenCL desteği için fazladan eklenti gerektirmeyen kernel özelliğinin bir parçası olarak tanımlanır);

EMBEDDED_PROFILE - uygulama OpenCL'i ek olarak destekler. Düzeltilmiş profil, her bir OpenCL sürümü için bir alt küme olarak tanımlanır.

CL_PLATFORM_VERSION OpenCL versiyonu

CL_PLATFORM_VENDOR Platform tedarikçisinin ismi

CL_PLATFORM_EXTENSIONS Platform tarafından desteklenen eklentilerin listesi. Eklenti isimler, bu platforma bağlı tüm aygıtlar tarafından desteklenmelidir

CL_DEVICE_NAME Aygıt ismi

CL_DEVICE_VENDOR Tedarikçi ismi

CL_DRIVER_VERSION major_number.minor_number biçiminde OpenCL sürücü versiyonu

CL_DEVICE_PROFILE OpenCL aygıt profili. Profil ismi şu değerlerden biri olabilir: FULL_PROFILE - uygulama OpenCL'i destekler (işlevsellik, OpenCL desteği için fazladan eklenti gerektirmeyen kernel özelliğinin bir parçası olarak tanımlanır);

EMBEDDED_PROFILE - uygulama OpenCL'i ek olarak destekler. Düzeltilmiş profil, her bir OpenCL sürümü için bir alt küme olarak tanımlanır.

CL_DEVICE_VERSION "OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>" biçiminde OpenCL versiyonu

CL_DEVICE_EXTENSIONS Aygıt tarafından desteklenen eklentilerin listesi. Bu liste, onaylanmış isimlerin yanında, tedarikçi tarafından sağlanan bir takım eklentileri de içerir: cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_fp16 cl_khr_gl_sharing cl_khr_gl_event cl_khr_d3d10_sharing cl_khr_dx9_media_sharing cl_khr_d3d11_sharing

CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS Desteklenen kernellerin listesi";".

CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION Bu aygıt için, derleyici tarafından desteklenen en yüksek versiyon. Versiyon biçimi: "OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> "