- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
OpenCL nesnesi veya aygıtı için istenen özelliğin string tipli değerine dönüş yapar.
|
bool CLGetInfoString(
Parametreler
handle
[in] OpenCL nesnesinin tanıtıcı değeri veya OpenCL aygıt numarası. OpenCL aygıtlarının numaralandırılmasına sıfır ile başlanır.
prop
[in] Alınması istenilen özellik değeri, ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING sayımının değerlerinden biri olabilir.
value
[out] Özellik değerinin alınacağı string tipli değişken.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', değilse 'false'. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
CL_PLATFORM_PROFILE
|
CL_PLATFORM_PROFILE - OpenCL Profili. Profil ismi şu değerlerden biri olabilir:
|
CL_PLATFORM_VERSION
|
OpenCL versiyonu
|
CL_PLATFORM_VENDOR
|
Platform tedarikçisinin ismi
|
CL_PLATFORM_EXTENSIONS
|
Platform tarafından desteklenen eklentilerin listesi. Eklenti isimler, bu platforma bağlı tüm aygıtlar tarafından desteklenmelidir
|
CL_DEVICE_NAME
|
Aygıt ismi
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
Tedarikçi ismi
|
CL_DRIVER_VERSION
|
major_number.minor_number biçiminde OpenCL sürücü versiyonu
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
OpenCL aygıt profili. Profil ismi şu değerlerden biri olabilir:
|
CL_DEVICE_VERSION
|
"OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>" biçiminde OpenCL versiyonu
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
Aygıt tarafından desteklenen eklentilerin listesi. Bu liste, onaylanmış isimlerin yanında, tedarikçi tarafından sağlanan bir takım eklentileri de içerir:
cl_khr_int64_base_atomics
cl_khr_int64_extended_atomics
cl_khr_fp16
cl_khr_gl_sharing
cl_khr_gl_event
cl_khr_d3d10_sharing
cl_khr_dx9_media_sharing
cl_khr_d3d11_sharing
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
Desteklenen kernellerin listesi";".
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
Bu aygıt için, derleyici tarafından desteklenen en yüksek versiyon. Versiyon biçimi:
"OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> "
|
CL_ERROR_DESCRIPTION
|
OpenCL hatasının açıklaması
Örnek:
|
void OnStart()