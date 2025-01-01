CLGetInfoString

Esta función devuelve el valor literal de la propiedad para un objeto o dispositivo OpenCL.

bool CLGetInfoString(

int handle,

ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING prop,

string& value

);

Parámetros

handle

[in] Manejador para un objeto OpenCL o número del dispositivo OpenCL. La numeración de los dispositivos OpenCL se empieza desde cero.

prop

[in] Tipo de la propiedad solicitada desde la enumeración ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING cuyo valor hay que obtener.

value

[out] Cadena para obtener el valor de la propiedad.

Valor devuelto

true para la ejecución con éxito, false en caso del error. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING

Identificador Descripción CL_PLATFORM_PROFILE CL_PLATFORM_PROFILE - Perfil OpenCL. El nombre del perfil puede ser uno de los siguientes valores: FULL_PROFILE - la implementación soporta OpenCL (la funcionalidad está definida como una parte de la especificación del núcleo y no requiere las extensiones adicionales para el soporte de OpenCL);

EMBEDDED_PROFILE - la implementación soporta OpenCL como un suplemento. El perfil enmendado se define como un subconjunto para cada versión OpenCL. CL_PLATFORM_VERSION Versión OpenCL CL_PLATFORM_VENDOR Nombre del fabricante del dispositivo CL_PLATFORM_EXTENSIONS Lista de extensiones que soporta la plataforma. Todos los dispositivos relacionados con esta plataforma deben soportar los nombres de las extensiones CL_DEVICE_NAME Nombre del dispositivo CL_DEVICE_VENDOR Nombre del fabricante CL_DRIVER_VERSION Versión del controlador OpenCL en el formato major_number.minor_number CL_DEVICE_PROFILE Perfil del dispositivo OpenCL. El nombre del perfil puede ser uno de los siguientes valores: FULL_PROFILE - la implementación soporta OpenCL (la funcionalidad está definida como una parte de la especificación del núcleo y no requiere las extensiones adicionales para el soporte de OpenCL);

EMBEDDED_PROFILE - la implementación soporta OpenCL como un suplemento. El perfil enmendado se define como un subconjunto para cada versión OpenCL. CL_DEVICE_VERSION Versión OpenCL en el formato "OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>" CL_DEVICE_EXTENSIONS Lista de extensiones que soporta el dispositivo. La lista puede incluir extensiones soportadas por el fabricante y contener uno o más nombres aprobados: cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_fp16 cl_khr_gl_sharing cl_khr_gl_event cl_khr_d3d10_sharing cl_khr_dx9_media_sharing cl_khr_d3d11_sharing CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS Lista de kernels que soporta el dispositivo separados por ";" . CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION La versión máxima que soporta el compilador para este dispositivo. Formato de la versión: "OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> " CL_ERROR_DESCRIPTION Descripción textual del error de OpenCL

Ejemplo: