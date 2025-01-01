- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoString
Esta función devuelve el valor literal de la propiedad para un objeto o dispositivo OpenCL.
|
bool CLGetInfoString(
Parámetros
handle
[in] Manejador para un objeto OpenCL o número del dispositivo OpenCL. La numeración de los dispositivos OpenCL se empieza desde cero.
prop
[in] Tipo de la propiedad solicitada desde la enumeración ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING cuyo valor hay que obtener.
value
[out] Cadena para obtener el valor de la propiedad.
Valor devuelto
true para la ejecución con éxito, false en caso del error. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
|
Identificador
|
Descripción
|
CL_PLATFORM_PROFILE
|
CL_PLATFORM_PROFILE - Perfil OpenCL. El nombre del perfil puede ser uno de los siguientes valores:
|
CL_PLATFORM_VERSION
|
Versión OpenCL
|
CL_PLATFORM_VENDOR
|
Nombre del fabricante del dispositivo
|
CL_PLATFORM_EXTENSIONS
|
Lista de extensiones que soporta la plataforma. Todos los dispositivos relacionados con esta plataforma deben soportar los nombres de las extensiones
|
CL_DEVICE_NAME
|
Nombre del dispositivo
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
Nombre del fabricante
|
CL_DRIVER_VERSION
|
Versión del controlador OpenCL en el formato major_number.minor_number
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
Perfil del dispositivo OpenCL. El nombre del perfil puede ser uno de los siguientes valores:
|
CL_DEVICE_VERSION
|
Versión OpenCL en el formato "OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>"
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
Lista de extensiones que soporta el dispositivo. La lista puede incluir extensiones soportadas por el fabricante y contener uno o más nombres aprobados:
cl_khr_int64_base_atomics
cl_khr_int64_extended_atomics
cl_khr_fp16
cl_khr_gl_sharing
cl_khr_gl_event
cl_khr_d3d10_sharing
cl_khr_dx9_media_sharing
cl_khr_d3d11_sharing
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
Lista de kernels que soporta el dispositivo separados por ";" .
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
La versión máxima que soporta el compilador para este dispositivo. Formato de la versión:
"OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> "
|
CL_ERROR_DESCRIPTION
|
Descripción textual del error de OpenCL
Ejemplo:
|
void OnStart()