CLGetInfoString

Rend la valeur de ligne pour l'objet OpenCL ou le dispositif.

bool CLGetInfoString(

int handle,

ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING prop,

string& value

);

Réglages

handle

[in] Le handle sur l'objet OpenCL ou le numéro du dispositif OpenCL. Le numérotage OpenCL des dispositifs commence par le zéro.

prop

[in] Le type de la propriété demandée de l'énumération ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING, dont la valeur il faut recevoir.

value

[out] La ligne pour la réception de la valeur de la propriété.

La valeur rendue

En cas de l'exécution successive rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING

Identificateur La description CL_PLATFORM_PROFILE CL_PLATFORM_PROFILE - Le profil OpenCL. Le nom du profil peut être une des valeurs: FULL_PROFILE - la réalisation soutient OpenCL (la fonctionnalité est définie comme la partie de la spécification du noyau et ne demande pas les extensions supplémentaires pour le soutien d' OpenCL);

EMBEDDED_PROFILE - la réalisation soutient OpenCL en forme du complément. Le profil complété est défini comme la sous-multitude pour chaque version OpenCL. CL_PLATFORM_VERSION La version OpenCL CL_PLATFORM_VENDOR Le nom du fabricant de l'appareil CL_PLATFORM_EXTENSIONS La liste des extensions soutenus par la plateforme. Les noms des extensions doivent être soutenus par toutes les dispositifs liés avec cette plateforme CL_DEVICE_NAME Le nom du dispositif CL_DEVICE_VENDOR Le nom du fabricant CL_DRIVER_VERSION La version du pilote informatique OpenCL dans le format major_number.minor_number CL_DEVICE_PROFILE Le profil du dispositif OpenCL. Le nom du profil peut être une des valeurs: FULL_PROFILE - la réalisation soutient OpenCL (la fonctionnalité est définie comme la partie de la spécification du noyau et ne demande pas les extensions supplémentaires pour le soutien d' OpenCL);

EMBEDDED_PROFILE - la réalisation soutient OpenCL en forme du complément. Le profil complété est défini comme la sous-multitude pour chaque version OpenCL. CL_DEVICE_VERSION La version OpenCL dans le format "OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>" CL_DEVICE_EXTENSIONS La liste des extensions soutenus par le dispositif. La liste peut insérer les extensions soutenus par le producteur et contenir un ou plus de noms approuvés: cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_fp16 cl_khr_gl_sharing cl_khr_gl_event cl_khr_d3d10_sharing cl_khr_dx9_media_sharing cl_khr_d3d11_sharing CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS La liste des noyaux, soutenus par le dispositif, divisé par ";" . CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION La version maximale soutenue par le compilateur pour ce dispositif. Le format de la version: "OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> " CL_ERROR_DESCRIPTION Description textuelle d'une erreur OpenCL

