- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
Rend la valeur de ligne pour l'objet OpenCL ou le dispositif.
|
bool CLGetInfoString(
Réglages
handle
[in] Le handle sur l'objet OpenCL ou le numéro du dispositif OpenCL. Le numérotage OpenCL des dispositifs commence par le zéro.
prop
[in] Le type de la propriété demandée de l'énumération ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING, dont la valeur il faut recevoir.
value
[out] La ligne pour la réception de la valeur de la propriété.
La valeur rendue
En cas de l'exécution successive rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().
|
Identificateur
|
La description
|
CL_PLATFORM_PROFILE
|
CL_PLATFORM_PROFILE - Le profil OpenCL. Le nom du profil peut être une des valeurs:
|
CL_PLATFORM_VERSION
|
La version OpenCL
|
CL_PLATFORM_VENDOR
|
Le nom du fabricant de l'appareil
|
CL_PLATFORM_EXTENSIONS
|
La liste des extensions soutenus par la plateforme. Les noms des extensions doivent être soutenus par toutes les dispositifs liés avec cette plateforme
|
CL_DEVICE_NAME
|
Le nom du dispositif
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
Le nom du fabricant
|
CL_DRIVER_VERSION
|
La version du pilote informatique OpenCL dans le format major_number.minor_number
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
Le profil du dispositif OpenCL. Le nom du profil peut être une des valeurs:
|
CL_DEVICE_VERSION
|
La version OpenCL dans le format "OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>"
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
La liste des extensions soutenus par le dispositif. La liste peut insérer les extensions soutenus par le producteur et contenir un ou plus de noms approuvés:
cl_khr_int64_base_atomics
cl_khr_int64_extended_atomics
cl_khr_fp16
cl_khr_gl_sharing
cl_khr_gl_event
cl_khr_d3d10_sharing
cl_khr_dx9_media_sharing
cl_khr_d3d11_sharing
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
La liste des noyaux, soutenus par le dispositif, divisé par ";" .
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
La version maximale soutenue par le compilateur pour ce dispositif. Le format de la version:
"OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> "
|
CL_ERROR_DESCRIPTION
|
Description textuelle d'une erreur OpenCL
Exemple:
|
void OnStart()