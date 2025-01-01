- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoString
Restituisce il valore stringa di una proprietà per l'oggetto o dispositivo OpenCL.
|
bool CLGetInfoString(
Parametri
handle
[in] andle di oggetto OpenCL o numero di dispositivo OpenCL. La numerazione dei dispositivi OpenCL inizia con zero.
prop
[in] Tipo della proprietà richiesta, dall'enumerazione ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING, il cui valore deve essere ottenuto.
valore
[out] Stringa per ricevere il valore della proprietà.
Valore restituito
vero se ha successo, altrimenti false. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().
|
Identificatore
|
Descrizione
|
CL_PLATFORM_PROFILE
|
CL_PLATFORM_PROFILE - Profilo OpenCL. Nome del profilo può essere uno dei seguenti valori:
|
CL_PLATFORM_VERSION
|
Versione OpenCL
|
CL_PLATFORM_VENDOR
|
Nome venditore piattaforma
|
CL_PLATFORM_EXTENSIONS
|
Elenco delle estensioni supportate dalla piattaforma. I nomi di estensione devono essere supportati da tutti i dispositivi correlati a questa piattaforma
|
CL_DEVICE_NAME
|
Nome dispositivo
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
Nome del venditore
|
CL_DRIVER_VERSION
|
Versione del driver OpenCL in formato major_number.minor_number
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
Dispositivo profilo OpenCL. Il nome del profilo può essere uno dei seguenti valori:
|
CL_DEVICE_VERSION
|
Versione OpenCL in formato "OpenCL <space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>"
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
Elenco delle estensioni supportate dal dispositivo. L'elenco può contenere estensioni supportate dal venditore, nonché uno o più nomi approvati:
cl_khr_int64_base_atomics
cl_khr_int64_extended_atomics
cl_khr_fp16
cl_khr_gl_sharing
cl_khr_gl_event
cl_khr_d3d10_sharing
cl_khr_dx9_media_sharing
cl_khr_d3d11_sharing
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
L'elenco dei kernel supportati separati da ";".
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
La versione massima supportata dal compilatore per questo dispositivo. Versione del formato:
"OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> "
|
CL_ERROR_DESCRIPTION
|
Descrizione testuale di un errore OpenCL
Esempio:
|
voidOnStart()