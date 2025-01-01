voidOnStart()

{

int cl_ctx;

string str;

//--- inizializza il contesto OpenCL

if((cl_ctx=CLContextCreate(CL_USE_GPU_ONLY))==INVALID_HANDLE)

{

Print("OpenCL non trovato");

return;

}

//--- Mostra le informazioni riguardo la piattaforma

if(CLGetInfoString(cl_ctx,CL_PLATFORM_NAME,str))

Print("Nome piattaforma OpenCL: ",str);

if(CLGetInfoString(cl_ctx,CL_PLATFORM_VENDOR,str))

Print("Venditore piattaforma OpenCL: ",str);

if(CLGetInfoString(cl_ctx,CL_PLATFORM_VERSION,str))

Print("Versione piattaforma OpenCL: ",str);

if(CLGetInfoString(cl_ctx,CL_PLATFORM_PROFILE,str))

Print("Profilo piattaforma OpenCL: ",str);

if(CLGetInfoString(cl_ctx,CL_PLATFORM_EXTENSIONS,str))

Print("Ext(estensione) piattaforma OpenCL: ",str);

//--- Mostra le informazioni riguardo il dispositivo

if(CLGetInfoString(cl_ctx,CL_DEVICE_NAME,str))

Print("nome del dispositivo OpenCL: ",str);

if(CLGetInfoString(cl_ctx,CL_DEVICE_PROFILE,str))

Print("profilo del dispositivo OpenCL: ",str);

if(CLGetInfoString(cl_ctx,CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS,str))

Print("kernel del dispositivo OpenCL: ",str);

if(CLGetInfoString(cl_ctx,CL_DEVICE_EXTENSIONS,str))

Print("ext del dispositivo OpenCL: ",str);

if(CLGetInfoString(cl_ctx,CL_DEVICE_VENDOR,str))

Print("Venditore del dispositivo OpenCL: ",str);

if(CLGetInfoString(cl_ctx,CL_DEVICE_VERSION,str))

Print("Versione del dispositivo OpenCL: ",str);

if(CLGetInfoString(cl_ctx,CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION,str))

Print("OpenCL open c ver: ",str);

//--- Mostra informazioni generiche riguardo il dispositivo OpenCL

Print("Tipo OpenCL: ",EnumToString((ENUM_CL_DEVICE_TYPE)CLGetInfoInteger(cl_ctx,CL_DEVICE_TYPE)));

Print("OpenCL vendor ID: ",CLGetInfoInteger(cl_ctx,CL_DEVICE_VENDOR_ID));

Print("OpenCL units: ",CLGetInfoInteger(cl_ctx,CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS));

Print("OpenCL freq: ",CLGetInfoInteger(cl_ctx,CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY));

Print("OpenCL global mem: ",CLGetInfoInteger(cl_ctx,CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE));

Print("OpenCL local mem: ",CLGetInfoInteger(cl_ctx,CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE));

//--- free OpenCL context

CLContextFree(cl_ctx);

}