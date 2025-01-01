- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoString
为OpenCL对象或者设备返回一个属性的字符串值.
|
bool CLGetInfoString(
参数
handle
[in] OpenCL对象处理或者OpenCL设备号码. OpenCL设备编号开始于零.
prop
[in] 从 ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING 详表被请求的属性类型, 应当被包含的值.
value
[out] 接收属性值的字符串.
返回值
成功则返回true, 否则返回 false. 有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.
|
标识符
|
描述
|
CL_PLATFORM_PROFILE
|
CL_PLATFORM_PROFILE - OpenCL简介. 简介名称可以是以下值中的某一个:
|
CL_PLATFORM_VERSION
|
OpenCL版本
|
CL_PLATFORM_VENDOR
|
平台供应商名称
|
CL_PLATFORM_EXTENSIONS
|
由平台支持的扩展名列表。扩展名应该能被所有与这个平台相
|
CL_DEVICE_NAME
|
设备名称
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
供应商名称
|
CL_DRIVER_VERSION
|
major_number.minor_number格式OpenCL设备版本
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
OpenCL设备简介. 简介名称可以是以下值的某一个:
|
CL_DEVICE_VERSION
|
"OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>" 格式OpenCL版本
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
设备所支持的扩展名列表。列表可以包含由供应商支持的扩展，以及一个或多个批准名称:
cl_khr_int64_base_atomics
cl_khr_int64_extended_atomics
cl_khr_fp16
cl_khr_gl_sharing
cl_khr_gl_event
cl_khr_d3d10_sharing
cl_khr_dx9_media_sharing
cl_khr_d3d11_sharing
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
可支持的内核列表用 ";"分割.
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
这个设备的编译器所支持的最大版本。版本格式:
"OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> "
|
CL_ERROR_DESCRIPTION
|
OpenCL错误的文本描述
例如：
|
void OnStart()